Aktivisté protestovali před ministerstvem, přivázali se ke vchodu

Protest byl součástí takzvané Velké rebelie za život, v rámci níž pražská odnož hnutí v dalších dnech hodlá uspořádat několik dalších podobných akcí.

Asi dvacet členů klimatického hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) dnes protestovalo před ministerstvem financí v Praze. Někteří demonstranti se nechali přivázat k vchodovým dveřím, přístup do budovy však úplně nezablokovali. ER požaduje, aby resort prosazoval ekologičtější strategii v ekonomice a dalších oblastech. Akci od počátku monitorovali policisté.

Aktivisté se u ministerstva začali scházet po půl deváté. Někteří demonstranti měli transparenty s fotkami svých blízkých a nápisy "Jsme tu za ně".

Své požadavky aktivisté oznámili megafonem a několikrát je zopakovali. Podle jedné z mluvčí ER Adély Hrdličkové ministerstvo "zaspalo", neposlouchá vědce a nečiní nic, co by zabránilo ekologické katastrofě. "Pokud nejste schopni zahájit radikální ekologickou transformaci ekonomiky, mohli byste aspoň rozlišit míru podpory pro znečišťovatele a ekologicky smýšlející firmy," uvedla mluvčí. "Technologie a plány pro bezemisní ekonomiku už existují, naléháme na vás, uveďte je v praxi," dodala. Aktivisté požadují konec fosilního průmyslu a uhlí. Mluvčí však zdůraznila, že je třeba zajistit lidem z těchto odvětví jinou práci. Podle prohlášení hnutí Česko potřebuje plán, koncepci a vizi. "Naše vláda to však neumí zajistit, protože řídí stát jako krachující firmu, jde slepě po penězích a vůbec nemyslí na budoucnost," zaznělo z megafonu. V závěru aktivisté žádali politiky a úředníky, ať také myslí na své blízké a změní Česko ve společnost, kde se cení spolupráce, solidarita a vzájemná pomoc a kde se "pro peníze nejde přes mrtvoly a v řekách neteče kyanid." Tím odkázali na nedávnou ekologickou katastrofu na řece Bečvě, kde únik kyanidu, z dosud neznámého zdroje, zabil desítky tun ryb.

Protest byl součástí takzvané Velké rebelie za život, v rámci níž pražská odnož hnutí v dalších dnech hodlá uspořádat několik dalších podobných akcí. Na středu například plánují recesistický průvod zvířecích masek, který má poukázat na důležitost biodiverzity. Ve čtvrtek chtějí uspořádat blokádu dosud neznámé instituce. Dnes od 17:00 pak z Klárova vyrazí cyklojízda na oslavu volného pohybu ve městě a za bezpečnější dopravu.

