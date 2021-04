Amazonie jako rukojmí? Vyjednávat se o ní bude na Summitu lídrů o klimatu

Foto | deltreehd / deltreehd / pixabay Rozlehlý amazonský prales má pro Brazilce mimo jiné tu vlastnost, že se jím dá efektivně ovlivnit národní HDP.

Kolik byste zaplatili za největší deštný prales světa? Pokud je jeho hodnota pro celou Zemi skutečně nevyčíslitelná, jak často zaznívá, je miliarda dolarů pakatel. Drobné. A přesně takové drobné si teď od světa žádá prezident Jair Bolsonaro. Onou miliardou, v následujících měsících postupně složenou na účet státní kasy Brazílie, prales samozřejmě na svobodu nevykoupíte. Ale máte šancí tím zpomalit tempo jeho každoročního kácení o 30-40 %. Alespoň tak zní „férový“ návrh brazilského prezidenta, který si z Amazonie udělal něco jako rukojmí.

Hrubý domácí produkt Brazílie za loňský rok poklesl o 4,6 %. Nejhorší výsledek od roku 1996. A to je pro 5. nelidnatější zemi světa a pořád nejúspěšnější ekonomiku jihoamerického kontinentu hodně špatná zpráva. Problémy tu loni měli s vývozem surovin a produktů do zahraničí (pokles z 224 miliard na 209,8 miliard $), silnými otřesy státem spoluvlastněného sektoru ropného průmyslu a energetiky (rozpočtová díra dohromady za 40 miliard $). A to vše souvisí s pandemií covid-19, která si vyžádala finanční injekce do národní ekonomiky. Ještě štěstí, že Brazilci mají úspory v bance. Té zelené.

Amazonie nejsou jen plíce, ale taky stroj na peníze

Rozlehlý amazonský prales má pro Brazilce mimo jiné tu vlastnost, že se jím dá efektivně ovlivnit národní HDP. Stačí na jeho vyklučené půdě zvýšit rozlohu zemědělské plochy o 5 % a můžete jej transformovat v zisk z vývozu odpovídající 189 miliardám reálů (cca 33 miliard dolarů). Když si spočítáte aktuální výpadky a mezery v brazilském státním rozpočtu, doberete se nejspíš i nenáhodné souvislosti s extrémním nárůstem tempa odlesňování amazonských pralesů. Na výpadek brazilské ekonomiky prostě doplácí prales. Doslova. Je to něco jako nevratná (a nevratitelná) půjčka ze zelené banky, za kterou bude platit úroky příští generace a možná celý svět, ale jistě ne Boslonaro, Brazilci a nyní.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Carolina Antunes/PR - Palácio do Planalto / Flickr.com O brazilském prezidentovi si můžeme myslet ledacos. Ale ještě než dubnový Summit započal, už na něm politicky zvítězil. Svou dobře načasovanou a nevybíravou žádostí o výkupné totiž demonstroval přetrvávající globální pokrytectví.

Je to špatně? Za kácení tisíciletých pralesů kvůli momentální krizi nemáme tendence chválit nikoho, ale možná tuhle naši perspektivu ovlivňuje to, že Česko nemá deštné pralesy a mělo ještě před covidovou krizí nejméně chudých v celé Evropě. V příjmové tísni je u nás momentálně méně než 10 % obyvatel. V Brazílii ji velmi palčivě pociťuje 24,7 % obyvatel a 6,5 % lidí tu žije za hranicí extrémní chudoby. A těchto 70 milionů krizí zbídačených lidí v Brazílii se příliš neptá po původu peněz, které je mají, přetaveny ve finanční injekce a státní podporu, nasytit. Bolsonaro navíc rozehrál nehezkou hru na svědomí celého světa. Tím, že si z Amazonských pralesů udělal rukojmí.

Vydírání? Ne, to není Bolsonarův nápad

Pokud vás opravdu deptá to, že se tu teď ve velkém kácí, můžete připlatit brazilské vládě. Ta těmito penězi vykompenzuje ušlý zisk. Zvrácené? To jistě ano. Hodí se ale zmínit, že tenhle nápad úplně nepochází z hlavy setrvale negativně vnímaného brazilského prezidenta. Jeho autorem je jiný, momentálně zatím velmi oblíbený prezident. Joe Biden. Právě on v říjnu loňského roku, když ještě neprezidentoval, přišel s tím, že vymění kácení deštných pralesů v brazilské Amazonii za 20 miliard dolarů.

Přímočaře podaná strategie: „Tady je 20 miliard dolarů. Přestaňte ničit prales. Pokud nepřestanete, budete čelit vážným ekonomickým následkům," vydobyla Bidneovi v mezinárodním měřítku pověst státníka, jemuž rozhodně není lhostejné životní prostředí a osud Amazonie. Jenže po úspěšných volbách už Biden nějak nechvátá tohle gesto naplnit. 20 miliard dolarů je opravdu hodně peněz. Vlastně i jedna miliarda je teď víc než dost. Diplomatická jednání mezi USA a Brazílii zatím běží, a není jisté, jestli se doberou nějakého uspokojivého závěru. Po Summitu lídrů o klimatu, sezvaném na 22. dubna 2021, snad bude jasněji.

Rukojmí tu drží každý

Nápad vyplatit Brazílii za snížení tempa kácení (které je nyní opravdu největší za posledních 12 let) tak velmi pravděpodobně nenarazí na podporu ostatních států. Patrné je to už z výčtu čtyřicítky sezvaných vůdců. S důsledky pandemie a krize ekonomiky se potýkají i oni a oni také mají svá rukojmí. Jen namátkou: kolik byste dali australskému premiérovi, Scottu Morrisonovi, za Velký bariérový útes a fragmenty nejstaršího pralesa na světě v Daintree? Co nabídnete indonéskému prezidentovi Joko Widodovi za to, že zpomalí s expanzí plantáží palem olejných do ostrovních pralesů? Vykoupíte přitom i rybáři vybíjené velryby od japonského premiéra Yoshihidea Sugy?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | guentermanaus / Shutterstock Pokud začnete platit Brazílii, budou možná brzy platit všichni všem.

Pokud začnete platit Brazílii, budou možná brzy platit všichni všem. S teroristy se nevyjednává z dobrých důvodů a Bolsonaro nyní názorně dokládá, proč tomu tak je. Nehledě na to, že už nyní 198 brazilských lidskoprávních a environmentálních neziskovek hlasitě varuje před tím, že posílání jakýchkoliv peněz brazilské vládě by nejspíš skončilo katastrofou. Protože záruky, kam by takové peníze putovaly (třetina na boj s odlesňováním, dvě třetiny na podporu ekonomiky) jsou dost chabé. Bolsonaro navíc může tlak (a nejspíš bude) na mezinárodní svědomí stupňovat, protože každoroční sezóna požárů se už zase blíží.

Přehlídka řešení? Ne, jen příjemná debata světových vůdců

A tak se zdá, že mezinárodní Summitu lídrů o klimatu bude nakonec mnohem méně o Amazonii a více o reprezentaci státníků. Určitě více než o praktických návrzích a skutečném řešení krizí. Proč? Budete se bavit o životním prostředí a čistých zdrojích energie pro lepší svět, zatímco kobalt a koltan drží pod palcem konžské pralesy devastující prezident Félix Tshisekedi? O elektromobilech, které se nehnou bez lithia ničícího ekosystémy Chile prezidenta Sebastiána Piñery? Nebo o solárních panelech, které se montují v koncentrácích ze surovin vydolovaných na území Číny prezidenta Si Ťin-pchinga? Nejspíš ne.

Přečtěte si také | Vratislav Santini: Omyly a iluze bělochů o životě amazonských indiánů. A vice versa

O silně populistickém, pravicovém a zahraničními médii proklínaném brazilském prezidentovi si můžeme myslet ledacos nehezkého. Ale ještě než dubnový Summit započal, už na něm politicky zvítězil. Svou dobře načasovanou a nevybíravou žádostí o výkupné totiž znovu demonstroval přetrvávající globální enviro pokrytectví. „Pokud je Amazonie opravdu cenná tak, jak říkáte, tak plaťte za její zachování. Nebo vám na ní tak nezáleží?“ Ano, všichni přeci chceme zachovat pralesy Amazonie, které přezdíváme zelenými plícemi světa. Ale opravdu platit vlastními penězi za to úplně nechceme.

