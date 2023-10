Americká armáda nakoupí japonské mořské plody, které Čína zákazala dovážet kvůli vypouštění vody z Fukušimy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Prvním nákupem je podle agentury Reuters necelá tuna mušlí hřebenatek.

Americká armáda hodlá ve velkém nakupovat mořské plody z Japonska. Chce tím podpořit tamní hospodářství poté, co Čína zakázala dovoz japonských potravin z moře kvůli vypouštění ošetřené odpadní vody z poškozené jaderné elektrárny Fukušima. Prvním nákupem je podle agentury Reuters necelá tuna mušlí hřebenatek, které budou američtí armádní kuchaři servírovat v kantýnách, k prodeji budou také v obchodech na vojenských základnách.

Americký velvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel řekl, že čínský zákaz dovozu je součástí jejích "ekonomických válek" a Washington by podle něj měl důsledněji zvážit, jak může Japonsko podpořit. Konkrétně v případě mušlí hřebenatek je americký nákup jen asi setinou objemu, který Japonsko loni vyvezlo do Číny. USA by podle Emanuela mohly začít nakupovat více japonských ryb i dalších plodů moře.

Japonsko vypustilo do oceánu první várku vody letos v srpnu. Jde o vodu, který byla použita pro chlazení jaderného paliva po nehodě ve Fukušimě v roce 2011. Voda prošla několika fázemi ošetření, které odstranily většinu radionuklidů kromě tritia, které je méně škodlivé než jiné radioaktivní látky jako cesium nebo stroncium. Tritium ve vodě je zředěné na jednu čtyřicetinu jeho povolené koncentrace podle japonských pravidel a japonská vláda vypouštění zahájila s povolením Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Čína spolu s Ruskem přesto rozhodnutí Japonska kritizovaly a Peking plošně pozastavil dovoz japonských ryb a mořských plodů, což Tokio a Washington označily za nespravedlivé. Moskva se ke stejnému kroku uchýlila na začátku října.

