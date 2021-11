Americkou Georgii zaplavily milióny obřích invazních pavouků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Claudio Sepúlveda Geoffroy / Flickr Nefily kyjovité, které běžně žijí v Číně, na Tchaj-wanu, v Japonsku a Koreji, patří do stejné čeledi, jako u nás běžní křižáci. Typické jsou pro ně symetrické, kruhové pavučiny. Jejich jed nepředstavuje hrozbu pro člověka, psa ani kočku, pokud na něj nejsou alergičtí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Severní část amerického státu Georgia zaplavily milióny invazních obřích pavouků, kteří děsí obyvatele a tkají pavučiny ve vrstvách dosahujících až třímetrové tloušťky, napsal server Science Alert.

Verandy, elektrická vedení, poštovní schránky a zeleninové záhony ve více než 25 okresech státu Georgia jsou pokryty hustými pavučinami jasně žlutého pavouka nefila kyjovitá (Trichonephila clavata); invazního druhu, jehož původní domovinou je východní Asie.

První z těchto pavouků dorůstajících velikosti více než 7,5 centimetru byl zpozorován v roce 2014 asi 130 kilometrů severovýchodně od Atlanty. Do Spojených států se s největší pravděpodobností dostal jako černý pasažér v přepravním kontejneru, uvedl v prohlášení Rick Hoebeke, vedoucí sbírek Přírodovědného muzea v Georgii, který pavouka objevil.

Od té doby se populace a oblast výskytu tohoto pavouka v Georgii neustále rozšiřují. Ovšem nic, co dosud zažili, obyvatele ani vědce nepřipravilo na to, s jakým množstvím pavouků druhu nefila kyjovitá se letos setkají.

Will Hudson, entomolog z Georgijské univerzity, uvedl, že se jeho veranda stala nepoužitelnou poté, co ji pokryla deka pavučin hluboká tři metry. Sám prý na svém pozemku zabil více než tři stovky těchto pavouků.

"V loňském roce tam byly desítky pavouků a byli mi trochu na obtíž, když jsem pracoval na zahradě," uvedl Hudson. "Letos jich tu mám několik stovek a kvůli všem těm pavučinám to tu vypadá hodně strašidelně - jako bych se ocitl ve filmu Arachnofobi," dodal.

Nefily kyjovité, které běžně žijí v Číně, na Tchaj-wanu, v Japonsku a Koreji, patří do stejné čeledi, jako u nás běžní křižáci. Typické jsou pro ně symetrické, kruhové pavučiny. Jsou sice jedovatí, ale jed používají jen ke znehybnění kořisti, kterou polapí do sítě.

Jejich jed nepředstavuje hrozbu pro člověka, psa ani kočku, pokud na něj nejsou alergičtí. Pavouci sice mohou v případě ohrožení kousnout, ale jejich kousnutí není tak silné, aby proniklo kůží.

Většina pavouků nefila kyjovitá, kteří nyní žijí v Georgii, pravděpodobně do konce listopadu uhyne. To ale neznamená, že je místní obyvatelé vidí naposledy. Nyní, když se tito pavouci uchytili na území USA všema osmi nohama, se odborníci domnívají, že by se nefily mohly rozšířit do dalších amerických států s podobným klimatem.

Samičky pavouků nefila kladou vajíčka do kokonů spletených z hedvábných vláken, které obsahují nejméně 400 potomků. Když se mláďata na jaře vylíhnou, nechají se společně s hedvábným vláknem unášet větrem a tímto způsobem překonávají obrovské vzdálenosti.

Mnoho invazních druhů má tendenci destabilizovat ekosystémy, do kterých se dostanou, ale někteří vědci optimisticky věří, že nefily kyjovité by ve skutečnosti mohly přinést nečekané výhody. Nancy Hinkleová, entomoložka z Georgijské univerzity, uvedla, že pavouci nefila hubí komáry, ovády a invazní kněžice mramorované (Halyomorpha halys), které v USA nemají přirozené nepřátele a poškozují plodiny.

"Pavouci nefila představují vynikající příležitost, jak potlačit tyto škůdce přirozenou cestou, bez použití chemických látek. Proto se snažím lidi přesvědčovat, že mít kolem sebe miliony velkých pavouků a jejich pavučin je ve skutečnosti dobrá věc!" uvedla Hinkleová.

reklama