Analytici: Některé obavy farmářů kvůli dovozu ze třetích zemí jsou bezpředmětné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Některé obavy zemědělců z dovozu potravin ze zemí mimo EU jsou bezpředmětné, vyplývá z odpovědí agrárního analytika Petra Havla a Tomáše Maiera z České zemědělské univerzity na dotazy ČTK. Přestože zemědělci ze třetích zemí podle nich nemusí dodržovat některé evropské standardy, dovozy z Ukrajiny nebo jihoamerických zemí nebezpečné nejsou. Odborníci zároveň vyvrátili obavy farmářů z toho, že ukrajinská nebo jihoamerická produkce zahltí evropský trh. Kvůli dovozům ze třetích zemí se čeští farmáři ve čtvrtek připojí k evropským protestům."Již řadu let se ze třetích zemí do EU nesmí dovážet nebezpečné potraviny a dovážené zboží musí splňovat řadu standardů EU," řekl Havel. Za důležitější důvod k protestům považuje apel na snižování unijní byrokracie. "Ta nemálo zvyšuje zemědělcům náklady, a snižuje v důsledku jejich cenovou konkurenceschopnost vůči dovozům ze třetích zemí," uvedl Havel.

Maier připustil, že mimo EU jsou často mírnější pravidla pěstování, riziko ale produkty z těchto zemí podle něj nepředstavují. "Také by se mělo dodat, že v EU berou zemědělci královské dotace, o tom si země ze sdružení Mercosur či Ukrajina mohou nechat jen zdát," podotkl Maier.

Čeští i evropští zemědělci se obávají toho, že obchodní dohoda mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur zvýší dovoz nekvalitních potravin vyprodukovaných bez evropských standardů, což může snížit ceny na evropském trhu a vytlačit tuzemské producenty. Zemědělci v důsledku dohody také varují před ztrátou konkurenceschopnosti a negativními dopady na zdraví spotřebitelů. K nárůstu dovozů levného a méně kvalitního obilí nebo olejnin podle zemědělských organizací může přispět i asociační dohoda s Ukrajinou.

"V mnoha neevropských zemích se už léta nesmějí při výživě hospodářských zvířat používat růstové hormony a také použití antibiotik je regulováno," uvedl Havel. Odborníci také poukazují na kvóty pro dovoz, se kterými dohoda počítá. "Pro české a evropské spotřebitele je to (obchodní dohoda) jednoznačně pozitivní zpráva, znamená to širší sortiment zboží a lepší ceny," dodal Maier.

Podle odhadů by díky dohodě mohlo do EU zamířit mezi jednou a dvěma stovkami tisíc tun hovězího a drůbežího masa či cukru a až milion tun kukuřice. "Pro ČR to ale velké přímé riziko nepředstavuje, hovězí a cukr vyvážíme, kukuřice také máme dost," podotkl Havel. Zásadní problém neočekává Havel ani u cukru, ČR podle něj vyváží desetkrát více cukru, než kolik ho dováží.

Odpůrci dohody často nepovažují dovozy za problém, vadí jim ale nerovné podmínky. Zemědělský svaz ČR uvedl, že například Brazílie povoluje zhruba 42 chemických přípravků na ochranu rostlin, z toho 24 je v Evropě zakázáno nebo nejsou povolené. "Příliv levných komodit může deformovat trh, pokud není regulován. Důležité je nastavit dovozní podmínky tak, aby se zabránilo masivním výkyvům," uvedl Tomáš Trávníček, ředitel pro strategii Verdi fondu farem.

"Jde nám o ochranu zemědělců, aby produkce, která se sem bude vozit, byla produkována za stejných podmínek. To, že my musíme dodržovat přísné standardy, pro nás znamená vyšší náklady," doplnil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Dovoz potravin a zvířat ze zemí Jižní Ameriky do ČR mezi lety 2022 a 2024 (v Kč)

2022 2023 2024* Maso a masné výrobky 1,077.733.000 1,078.129.000 1,158.193.000 Hovězí 321,540.000 346,935.000 391,708.000 Vepřové 69,083.000 104,209.000 91,616.000 Drůbeží 282,856.000 298,853.000 223,479.000 Cukr surový 334,363.000 31,570.000 77,124.000 Zelenina a ovoce 2,830.359.000 3,359.513.000 2,830.019.000 Avokáda a manga (čerstvé i sušené) 330,303.000 391,051.000 251,933.000 Banány 1,262.751.000 1,751.322.000 1,426.503.000 Kukuřice 2,343.000 16,183.000 15,692.000

Zdroj: ČSÚ

reklama