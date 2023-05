Analytik: Škrty v zemědělských dotacích by neměly pro obor být fatální

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Cristian Zamfir / Shutterstock.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Škrty ve výši pěti miliard korun ročně v zemědělských dotacích v příštích dvou letech by pro obor neměly být fatální. Důležité je, že Česko nebude snižovat spolufinancování Programu rozvoje venkova - i proto, že část peněz by měla směřovat na zlepšování stavu krajiny. ČTK to řekl agrární analytik Petr Havel. Vláda chce při úsporách v národních dotacích v zemědělství škrtnout 10,2 miliardy Kč.

Kofinancování se týká druhého pilíře evropských dotací a pro nové období Společné zemědělské politiky, které začalo letos, ČR vyjednala úroveň 65 procent ze státního rozpočtu, což i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) označil za velký úspěch.

Vláda ve čtvrtek představila opatření k ozdravění veřejných financí, pomocí kterých chce celkem ušetřit 54,4 miliardy korun na dotacích, z toho přes 45 miliard korun již v příštím roce. Více než deset miliard chce vláda škrtat v zemědělství, detailněji ale plán zatím nepředstavila. Nekula zmínil pouze jednu dotaci, kterou chce zrušit, a to program, ze kterého čerpaly hlavně velké potravinářské podniky. Dotaci získávaly v roce 2021 například firmy z holdingu Agrofert nebo mlékárna Madeta.

Nekula dnes pro ČTK uvedl, že škrty se týkají neinvestičních dotací, které čerpají zejména velké podniky. "Dotace nemají sloužit pro zvyšování zisku velkých podniků, proto jsou úspory zejména u těchto dotací. Podpora pro oblast zemědělství bude nadále směřovat zejména do investic, které zajistí rozvoj a modernizaci našeho zemědělství," doplnil.

Havel poznamenal, že zatím není příliš jasné, co ministr míní pojmem národní dotace nebo neinvestiční dotace, protože mezi takzvané národní dotace patří jak investiční i neinvestiční programy. Připomněl, že částka na národní dotační programy letos v rozpočtu ministerstva zemědělství klesla z loňských pěti miliard na 2,7 miliardy korun. Nejvíce peněz směřuje například na takzvaný Nákazový fond nebo na zlepšování podmínek v chovech.

Vláda svůj plán na škrty v dotacích představila s heslem "Konec dotačnímu byznysu". Kromě zemědělství chce ušetřit 20 miliard Kč v průmyslu a obchodu nebo šest miliard korun v dopravě. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal označil úspory v zemědělských dotacích za nesystémový a populistický krok, který se zemědělci nikdo nekonzultoval.

Jiří Musil ze společnosti Agdata, která se věnuje využití moderních technologií v rámci takzvaného precizního zemědělství, poznamenal, že zemědělcům nezbývá než doufat, že se detaily plánovaných škrtů dozví včas. Uvedl, že letos ministerstvo jen tři měsíce před plánovaným spuštěním na neurčito odsunulo dotační program na využití variabilního hnojení. "Zemědělci se na něj přitom připravovali celou zimu nákupem techniky i softwaru a školením zaměstnanců," dodal.

reklama