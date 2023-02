Analýza: EU díky obnovitelným energiím ušetřila miliardy eur za dovoz plynu

Pavel Hanzl 22.2.2023 13:23

Putin věděl, že musí zaútočit už teď, za pár let by ho s plynem poslali do dupy rovnou. Zlý grýndýl by vyrobil už vvětšinu elektřiny a zbytek jsme bezproblémů koupili z neruských zdrojů.

Odpovědět