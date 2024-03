Anticeny pro slídily získala firma užívající biometriku i projekt Mojeodpadky.cz

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Anticeny Big Brother za zasahování do soukromí lidí tentokrát získaly Policie ČR a Europol. Policie se stala "úředním slídilem" za informační systém Digitální podoba osob. U Europolu porotcům vadila podpora plošného shromažďování obsahu komunikace všech lidí v Evropě. Další negativní ocenění zamířila k projektu MojeOdpadky.cz a k firmě Innovatrics, které porota vyčetla - stejně jako policistům - využití biometriky. Anticeny vyhlašuje organizace Iuridicum Remedium.

Organizátoři anticen udělili i jedno pozitivní ocenění, a to spolupředsedovi Strany zelených Michalu Bergovi za kampaň proti nádražním automatům na vodu, pro jejichž využití je potřeba chytrý telefon. "Nejsem člověk, který by se bránil technologiím - 15 let jsem podnikal v IT oboru. Je ale na místě upozorňovat na to, že řešit technologiemi něco, co není potřeba, je pro společnost rizikové," vysvětlil svůj postoj Berg, který upozornil na nebezpečí vytváření dalších bariér pro seniory, děti nebo chudé lidi.

Dva "oceněné" spojuje nadměrný sběr údajů. "Dlouhodobým slídilem" se stal projekt Mojeodpadky.cz společnosti ISNO IT. Jeho systém poskytování slev za sběr bodů se podle poroty prakticky rovná systému pokut za nedostatečnou ochotu sdílet osobní informace. Provozovatel systému přitom data předávaná obcemi i přímo občany využívá například k personalizovanému zasílání obchodních sdělení.

Europol sklidil kritiku za výrok související s plánem Evropské komise na plošné sledování komunikace nebo obsahu cloudových úložišť kvůli automatizovanému vyhledávání dětské pornografie. Zástupce Europolu konkrétně uvedl: „Všechny údaje jsou užitečné a měly by být předávány orgánům činným v trestním řízení. Centrum EU by nemělo provádět žádné filtrování, protože i nevinný snímek může obsahovat informace, které by mohly být v určitém okamžiku užitečné pro orgány činné v trestním řízení.“

S biometrikou - tedy s identifikací na základě tváře či třeba otisku prstu - souvisí ocenění v kategorii "firemní slídil". Firma Innovatrics anticenu obdržela za svůj systém Fingera, který rozpoznáním zaměstnance umožňuje kontrolu docházky či vydávání jídel v kantýně. Společnost Innovatrics reagovala na ocenění tak, že zaměstnanec si může v jejím systému sám zvolit ověření kartou, číselným kódem nebo biometrií. Biometriku označila za výhodnou pro zaměstnavatele, protože se s ní na rozdíl od karty nedá podvádět.

"Používání biometriky ve vztahu k zaměstnancům považujeme za velmi problematické. Máme velkou pochybnost, zda tyto systémy mohou vůbec být používány legálně," řekl Vobořil. Podle něj by k tomu byl zapotřebí informovaný souhlas, který ale zaměstnanec vzhledem k svému závislému postavení vůči zaměstnavateli může jen stěží poskytnout skutečně svobodně. Biometrické údaje s sebou podle Vobořila nesou vysoké riziko zneužití, protože jsou neměnné.

Vyhlašovatelé cen upozornili, že policejní systém Digitální podoba osob obsahuje na 20 milionů fotografií z občanských průkazů a cestovních pasů. Policisté jej mohou využít, když někoho potřebují identifikovat z fotografie nebo videa. Podle poroty anticen, kterou tvoří právníci, IT odborníci či novináři, spustila loni policie systém utajeně a navíc bez povinného zhodnocení dopadů na soukromí.

“Oceněním chceme znovu upozornit na problematický přístup vedení Policie ČR k využívání nových technologií, který se jeví jako systémový a měl by zajímat jak regulační orgány, tak vládu a zákonodárce," uvedl ředitel Iuridicum Remedium Jan Vobořil. V té souvislosti zmínil i fungování kriminalistické databáze DNA, vytváření databáze snímků průjezdů všech aut na českých silnicích či kamerový systém na rozpoznávání tváří na Letišti Václava Havla.

"Udělení ceny vnímáme jako opětovné otevření tématu, které jsme považovali za dostatečně vysvětlené, nicméně budeme i nadále trpělivě vysvětlovat skutečnou funkcionalitu systému a jeho neocenitelnou pomoc při identifikaci zemřelých lidí či pachatelů neznámé totožnosti," napsal ČTK mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. "Naším posláním je zajišťovat bezpečnost na území celé České republiky a k tomu využíváme takových nástrojů, které jsou v prvé řadě v souladu s platnou legislativou a samozřejmě také efektivní pro splnění konkrétního účelu," doplnil.

