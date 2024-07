Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet za posledních pět let navýšila emise skleníkových plynů o 48 procent. Příčinou je rozšiřování datových center v důsledku požadavků systémů umělé inteligence (AI). Ty tak ohrožují ambiciózní cíl firmy dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. V úterý na to upozornil britský deník Financial Times (FT).Google v roce 2023 vypustil do ovzduší 14,3 milionu tun ekvivalentu CO2, což představuje nárůst o 48 procent oproti roku 2019 a o 13 procent ve srovnání s rokem 2022, uvedla společnost ve výroční zprávě o dopadu na životní prostředí.

Emise spojené se spotřebou elektrické energie loni vzrostly o 37 procent a představovaly čtvrtinu emisí skleníkových plynů vypuštěných společností.

Experti oslovení ČTK již dříve uvedli, že AI může představovat vážnou hrozbu pro životní prostředí kvůli své energetické náročnosti a dopadu na klima.

Podle Juraje Hvoreckého z Centra pro environmentální a technologickou etiku vyžaduje zadání stejného příkazu do jazykového modelu jako ChatGPT místo do klasického vyhledávače více než třicetinásobně větší výpočetní výkon, což vede k výrazně větší spotřebě energie.

Datová centra společnosti Google v roce 2022 zkonzumovaly 22,29 terawatthodin elektrické energie, což je ekvivalent spotřeby třetiny České republiky.

Ředitelka pro udržitelnost Kate Brandtová uvedla, že je společnost i nadále vázaná cílem snížit emise do roku 2030, nicméně zdůraznila jeho "extrémně ambiciózní" povahu. "Očekáváme, že emise budou nadále pokračovat v růstu, než začnou klesat a přibližovat se k našemu cíli," řekla. Současně ale společnost ve zmíněné zprávě připustila. že loni "pozastavila" některé projekty na využití čisté energie.

