Asociace: Emisní povolenky by mohly zaplatit zelenou transformaci Česka

Svatá Prostoto 9.2.2022 15:30 Reaguje na Pavel Hanzl

Jděte už s tím Bábou někam. Jako jo, ta vláda byla neštěstí ... i když začínám mít pocit, že ta nová na to plynule naváže;-) ... ale tohle jsou prostě pokusy o EU centrální plánování. To už jsme tu měli a jak to dopadlo.



Mně by ani nevadilo, že si to chtějí ostatní země mimo Ostblok vyzkoušet taky. Jen ať si to užijou ať vědí jaké to v praxi je. Ale že díky nim do těch sraček zamíříme znovu, to mne tedy vůbec netěší.

Začínám mít neblahý pocit, že můj život se odehraje v kruhu ... z prdele/vedoucí úlohy strany tam, a zase zpátky.

