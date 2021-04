Až 73 procent vyhozeného směsného odpadu v Bílovci by lidé mohli dál třídit

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Maaark / Pixabay Největší podíl ve směsném odpadu měl biologicky rozložitelný odpad, kterého bylo v popelnicích 38 procent. Hojně zastoupeno bylo sklo, kterého bylo v nádobách devět procent, a textil s téměř sedmi procenty.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Až 73 procent odpadu vyhozeného do nádob na směsný komunální odpad v Bílovci na Novojičínsku by lidé mohli dál třídit. Vyplývá to z analýzy zhruba půl tuny odpadu, kterou si nechalo město udělat prostřednictvím své firmy Slumbi. ČTK to za bíloveckou radnici sdělila Lenka Hatlapatková.

"Rozbor směsného komunálního odpadu jsme nechali provést, abychom zjistili podrobné složení a hmotnostní poměry konkrétních složek v tomto odpadu. Věříme, že výsledky analýzy, které jsme v pátek dostali, nám usnadní rozhodování o možných směrech nakládání s odpady a odhalí další potenciál pro separaci odpadu," uvedla bílovecká starostka Renata Mikolašová.

Největší podíl ve směsném odpadu měl biologicky rozložitelný odpad, kterého bylo v popelnicích 38 procent. Hojně zastoupeno bylo sklo, kterého bylo v nádobách devět procent, a textil s téměř sedmi procenty.

"Z výsledků je patrné, že se určitě budeme muset zaměřit na třídění kuchyňského kompostovatelného, nekompostovatelného i zahradního odpadu a prověřit, co stojí za tím, že lidé netřídí více textil a další komodity," uvedla starostka.

V současné době vyváží firma Slumbi v Bílovci a okolních obcích kontejnery na směsný odpad jednou za 14 dnů. Loni tak vyvezla celkem 86 500 popelnic a 10 300 kontejnerů, což bylo 3020 tun odpadu. Lidé kromě toho mají k dispozici kontejnery na tříděný odpad. Za za odpady platí obyvatelé Bílovce ročně 600 korun za osobu, v loňském roce město doplácelo na každého občana ze svého rozpočtu necelých 400 korun. Město má přes 7000 obyvatel.

reklama