Český premiér Andrej Babiš dnes na konferenci OSN o změnách klimatu COP 26 v Glasgow kritizoval evropský klimatický balíček známý pod označením Fit for 55. Zelená dohoda (Green Deal) se podle něj bez racionálního přístupu může stát evropskou zelenou sebevraždou. Podle Babiše je nutné nejprve řešit, zda nejsou cíle příliš ambiciózní, kolik peněz bude transformace stát a zda si to mohou Evropa i jednotlivé státy dovolit.

V posledních letech byla podle předsedy české vlády ochrana životního prostředí nahrazena bojem proti klimatické změně. Připomněl, že Evropská unie chce dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050, balíček Fit for 55 jde ale mnohem dál, než na čem se unie shodla. Kritizoval například to, že Evropská komise navrhuje, aby nové vozy v EU od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého.

Evropa podle Babiše produkuje zhruba devět procent celosvětového množství emisí skleníkových plynů. "Evropská unie nemůže dosáhnout ničeho bez zapojení největších znečišťovatelů, jako jsou Čína a Spojené státy americké," řekl.

"Čína v podstatě oznámila, že nejen že nebude snižovat emise, ale do konce do roku 2030 je bude navyšovat, otevírá nové hnědouhelné elektrárny a mluví o závazku někde v roce 2060," doplnil na tiskovém briefingu.

Balíček Fit for 55 podle něj nebere žádný ohled na podmínky a možnosti jednotlivých členských států EU. Babiš také řekl, že bez odpovědí na otázky, zda cíle nejsou příliš ambiciózní či kolik bude transformace stát, se Zelená dohoda stane evropskou zelenou sebevraždou.

Za absolutně zásadní považuje Babiš to, aby si členské státy mohly zvolit vlastní energetický mix k dosažení uhlíkové neutrality. Obhajoval přitom jadernou energetiku jako čistý a bezpečný zdroj energie.

Ministerský předseda znovu také při briefingu kritizoval, že "Evropská komise nezvládla směrnici o emisních povolenkách". Podle Babiše není možné, aby ceny povolenek určoval spekulativní kapitál. "Vývoj cen emisních povolenek dopadá přímo do ceny energií o 23 procent navíc," dodal.

Zelená dohoda může podle premiéra vést k sociálním, ekonomickým, politickým i geopolitickým nákladům, což může vytvořit enormní napětí ve společnosti či mezi spojenci a otevřít dveře radikálům. Dohoda podle něj může být zodpovědná za ztrátu konkurenceschopnosti Evropské unie, rostoucí nezaměstnanost či astronomické ceny energií.

"Problém je i plyn. Pokud evropští politici budou donekonečna mluvit o tom, že se musíme zbavit závislosti na ruském plynu, je to absolutní nesmysl. Místo toho, abychom navýšili kapacity plynovodů, uzavírali dlouhodobé smlouvy, tak se to blokuje a potom to rezultuje do situace, jaká je," řekl novinářům dosluhující předseda české vlády.

V závěru projevu Babiš vyzval, aby se ke klimatické politice začalo přistupovat bez ideologie, kriticky a racionálně.

Na konferenci v Glasgow dnes vystupují šéfové desítek států a vlád, aby představili plány na snižování emisí skleníkových plynů. Projevy přednesli například britský premiér Boris Johnson, americký prezident Joe Biden nebo německá kancléřka Angela Merkelová.

