Babiš očekává, že Senát vrátí kvóty na potraviny české produkce

Jirka Černý 23.1.2021 08:36

Na první pohled skvělý nápad, na druhý už to dost drhne. Hezky se to poroučí těm co pak nemusí řešit kde sehnat potraviny které u nás v potřebném množství nejsou a dovézt je nesmí.

Navrch je to trošku, vlastně dost hodně "komoušské" řešení.

Když čtu co píšou ostatní tak špatné je z Agrofertu, špatné je z Polska, nebudu vám to vyvracet protože mám taky s něčím z toho špatnou zkušenost, ale nestavím na oltář vše regionální, obvzlasť po tom co se u nás tak zkurv..o vyhlášené řeznictví že je to doslova nežratelné i pro psa (bez nadsázky, odzkoušeno přímo psem) stačí jediné, předat firmu synáčkovi.

