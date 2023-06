Berlín končí s experimentem silnice bez aut, na Friedrichstrasse se vrací auta

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Friedrichstrasse v Berlíně.

Berlín po tříletém experimentu, kdy asi 500metrový úsek bulváru Friedrichstrasse v centru metropole vyhradil jen pro cyklisty a chodce, od soboty opět celou ulici zpřístupní pro automobilový provoz. Rozhodnutí radnice ale čelí kritice, protože idea klidné zóny v dopravně rušné části města vzala za své. Projekt korza, který vyšel na zhruba tři miliony eur (71 milionů Kč), tím ale nekončí, protože vedení města chce na podzim se zapojením veřejnosti začít pracovat na trvalém dopravním konceptu ulice Friedrichstrasse. Výsledkem tak může být to, že se část bulváru pro auta opět uzavře.

Idea cyklistické a pěší ulice, kterou prosazovala ekologická strana Zelení a kterou hájila pozdější senátorka pro dopravu Bettina Jaraschová za Zelené, skončila s nástupem Křesťanskodemokratické unie (CDU) do vedení města. Na konci dubna se stal primátorem Kai Wegner, první starosta z konzervativní CDU po 22 letech. Konzervativní nástupkyně Jaraschové Manja Schreinerová v květnu rozhodla, že od 1. července bude celá ulice Friedrichstrasse otevřená pro auta. CDU k tomu tehdy uvedla, že se v Berlíně přestane prorážet zeď hlavou.

"Tímto rozhodnutím ukončila senátorka pro dopravu dogmatický nesmysl, který byl na úkor obyvatel, provozovatelů obchodů a řidičů," řekl Dirk Stettner, který je šéfem frakce CDU v berlínské Poslanecké sněmovně. Sama Schreinerová uvedla, že její postup si vyžádalo zrychlené soudní řízení, ve kterém odpůrci ulice bez aut uzavírku napadli.

Schreinerová chce na podzim zahájit dopravně-stavební řízení, z nějž se zapojením veřejnosti vznikne koncept rozvoje této ulice. "Je tak možné, že se Friedrichstrasse nakonec může znovu přeměnit podle zájmu chodců a cyklistů," poznamenala.

Když město na konci srpna 2020 část Friedrichstrasse pro auta uzavřelo, slibovalo si od toho zvýšení kvality života ve veřejném prostoru, větší dopravní bezpečnost a čistší vzduch uprostřed metropole. Na uzavřené silnici město následně rozmístilo posezení a také zeleň. Společně s dopravním značením a vyhodnocováním dopravních dat přišel experiment na více než 2,9 milionu eur, jak vedení města sdělilo zákonodárcům berlínské Poslanecké sněmovny. Jen v letošním roce město vydalo na posezení 364.000 eur (8,6 milionu Kč).

S přípravou uzavřené části ulice pro automobilový provoz začaly technické služby před několika dny, kdy odstranily pruhy vyhrazené pro cyklisty, dopravní značení a také mobiliář. Ještě ve čtvrtek zbývalo na ulici několik kusů posezení, na kterém se lidé občerstvovali jídlem a pitím z místních obchodů. Byla mezi nimi i jednadvacetiletá studentka Claudia Lanzová, která přijela s kamarády na kole. "Přijeli jsme se rozloučit. Je to taková naše poslední projížďka, než tady budou opět jezdit auta," řekla v rozhovoru s ČTK.

Rozhodnutí města lituje a sama by si přála, aby takových ulic vyhrazených pro cyklisty a chodce bylo více. Proměnu by ale chtěla radikálnější. "To, že tady byly stromy v květináčích, bylo sice hezké, ale ještě lepší by bylo, kdyby vyrůstaly ze země. Bez asfaltu by to tady bylo příjemnější," řekla. Věří také, že z Friedrichstrasse jednou ulice bez aut opět bude.

