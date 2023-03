Berlíňané hlasují v referendu o klimatické neutralitě města do roku 2030

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | JamesQube / Pixabay Iniciativa Klimaneustart, která za referendem stojí, požaduje, aby metropole do roku 2030 snížila oproti roku 1990 emise oxidu uhličitého nejméně o 95 procent. Tím by se Berlín dostal přinejmenším na hranici klimatické neutrality.

Obyvatelé Berlína dnes v referendu rozhodovali, zda se německá metropole stane do roku 2030 klimaticky neutrálním městem. Dosavadní plány počítají s neutralitou do roku 2045. Pokud by ale voliči návrh schválili, byl by výsledek pro vedení Berlína právně závazný. Uspíšení přechodu k vyrovnanému hospodaření s oxidem uhličitým by stálo vyšší desítky miliard eur (stovky miliard Kč) a podle kritiků i některých vědců by cíl byl navíc nereálný.

V Berlíně může o neutralitě hlasovat zhruba 2,43 milionu voličů, kteří ve městě žijí nejméně tři měsíce a kteří mají německé občanství. Aby byl návrh schválen, nestačí jen podpora většiny zúčastněných voličů, ale pro musí být nejméně 25 procent oprávněných voličů. To je asi 612 000 lidí.

Iniciativa Klimaneustart, která za referendem stojí, požaduje, aby metropole do roku 2030 snížila oproti roku 1990 emise oxidu uhličitého nejméně o 95 procent. Tím by se Berlín dostal přinejmenším na hranici klimatické neutrality. Iniciativa odhaduje, že urychlení transformace by stálo asi 110 miliard eur (2,6 bilionu Kč). Takové peníze ale město nemá. Zastánci rychlejšího postupu tvrdí, že pomoci by mohla spolková vláda a fondy Evropské unie. Možnost pomoci vidí i u firem a podnikatelů, pokud by je město motivovalo.

