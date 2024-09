Modernizace je jedinou šancí pro český průmysl, řekl Hladík k novele o emisních povolenkách

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Modernizace českého průmyslu je jedinou šancí na jeho konkurenceschopnost, řekli ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a poslanec Lukáš Vlček (STAN) na schůzi sněmovního výboru pro životní prostředí. Poslankyně Berenika Peštová (ANO) kritizovala novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami, které zvednou ceny za pohonné hmoty a vytápění. Podle ní bude zdražení mnohem vyšší než předpokládá novela a nebyly včas zpracovány dopadové studie. Obává se, že pro český průmysl může být současná politika EU s důrazem na ochranu klimatu likvidační.Peníze získané z trhu s emisními povolenkami jdou podle Hladíka na modernizaci a adaptaci. "To jak čerpáme Modernizační fond, a to jak modernizujeme, je jediná šance pro český průmysl. Spotřební daň nikdo nenavrhoval, protože by se jednalo o záležitost příjmu. Nynější finanční prostředky z emisních povolenek se naopak mají využít pro rozvoj různých klimatických opatření a zmíněné modernizace," uvedl.

Peštová ministrovi vytýkala, že nebyl navržený mechanismus celounijní spotřební daně namísto emisních povolenek, u nichž očekává mnohem vyšší zdražení. Nová směrnice podle ní velice zatíží průmysl. "Když se připravovala nová směrnice, tak chyběly dopadové studie pro každý stát, které by uváděly, jak to ovlivní průmysl nebo jaký dopad to bude mít na obyvatele," řekla.

Vlček podobně jako Hladík poukázal na to, že je potřeba se zaměřit i na modernizaci. "Politika není jen o pohonných hmotách, ale také o modernizaci průmyslu, odpadového hospodářství, úspory energií a podobně. Průmysl samozřejmě musí projít modernizací, jinak bude jeho konec. Strašit a vyhrožovat lidem, že rapidně vzroste cena pohonných hmot vnímám za populistické," řekl.

Hladík také uvedl, že pro možné negativní dopady vládní europoslanci navrhovali a schválili Sociální klimatický fond, který má pomoct nízkopříjmovým domácnostem, neboť chtěli mechanismus pro ty, kteří by mohli být sociálně ohroženi.

Europoslanci loni schválili zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Nový systém stanoví cenu emisí skleníkových plynů z těchto odvětví v roce 2027. Spotřebitelé by tak měli být motivováni k nahrazování fosilních paliv. Opatření mají přiblížit EU k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o alespoň 55 procent proti roku 1990.

