Biden a von der Leyenová ocenili energetickou spolupráci

Břetislav Machaček 27.6.2022 18:22 Reaguje na vaber

Přesně tak. Jednou z pohádek jsou dosluhující těžební zařízení na

Blízkém východě a nemožnost navýšit těžbu. Všem těžařům vyhovuje

jiný důvod navýšení cen, než snížení těžby, kterou to vždy dělali.

Pakují se i z mála a navíc cítí, že to vydrží tak dlouho, dokud

vydrží sankce EU na Rusko. Zbohatlíkům včetně ouřadů EU a politiků

to je lautr putna, protože už stejně neměli ani za co utrácet ty

nadstandartní příjmy a pokud jim pochybí, tak si je navýší. Nám

utáhnou opasky a pověsí další bulíky na nos, pokud jim to budeme stále naivně "žrát".

