Bloomberg: Producenty olivového oleje v Itálii zachraňují turisté

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Maria Angela Macchiaová zasekne třímetrovou tyč zakončenou elektrickým hřebenem do horní části 200 let starého olivovníku a roztočí motor. Nástroj s dlouhými zuby, který byl vytvořen na pomoc při sklízení nepoddajných plodů z nejvyšších větví, energicky zatřese korunou stromu a z větví začnou padat do zelených sítí pod stromem proudy oliv. Přihlížejícímu připadá proud plodů impozantní. Macchiaová se však mračí, protože výnos je jen zlomkem toho, co ze stromu na jejím statku I Moricci z 19. století jihovýchodně od Pisy spadlo loni. Podobně jako jiní producenti olivového oleje se proto rozhodla pokusit se najít další zdroj příjmů u turistů, píše agentura Bloomberg. Extrémní deště v celé Itálii letos na jaře zničily mnoho květů z 900 olivovníků ještě předtím, než se stačily vytvořit plody. Macchiaová tak očekává, že letošní produkce oleje klesne asi o tři čtvrtiny. Aby si vynahradila část výpadku příjmů, hostí skupiny turistů. Návštěvníci zůstávají na její farmě, pomáhají sbírat olivy a v době volna poznávají region. Na závěr dostanou půllitrovou láhev oleje, kterou si mohou vzít domů. "Lidé se sklizně skutečně účastní," říká Macchiaová. Turisté si vyzkoušejí práci, která je spojena s výrobou panenského olivového oleje, a zároveň jsou alternativním zdrojem příjmů pro zemědělce, kteří se stále více potýkají s rostoucími náklady a s dopady extrémního počasí spojovaného se změnou klimatu. Používání olivového oleje je teď dražší než kdy jindy. Pokles úrody spojený s extrémním počasím se časově shoduje s nárůstem poptávky spotřebitelů, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Podle obchodní publikace Olive Oil Times, která sleduje vývoj v odvětví, by celková produkce olivového oleje v letošním roce měla činit 1,97 milionu tun. To představuje pokles o 23 procent proti průměru z předchozích čtyř let. Španělsko, které tradičně produkuje zhruba polovinu světového olivového oleje, už druhým rokem trápí sucho. To už snížilo loňskou sklizeň o více než polovinu a letos se očekává pouze nepatrné zlepšení. Řecko v září postihly katastrofální deště a krupobití, které poškodily stromy. Očekává se proto, že produkce řeckého oleje klesne ve srovnání s bohatou loňskou úrodou o 40 procent. V Itálii zároveň ceny olivového oleje v říjnu stouply meziročně o 49 procent a ve Španělsku, kde obchodníci olivový olej kvůli krádežím v obchodech už zamykají, jsou vyšší o 74 procent. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Producenti vidí i vedlejší přínos většího cestovního ruchu. Je to uznání množství práce, která stojí za výrobou jedné malé lahve olivového oleje. Producenti oleje, jako je právě Macchiaová, si mohou za svůj prémiový olej sice účtovat vysoké ceny, to ale nestačí na kompenzaci poklesu produkce a růstu nákladů na hnojiva, pracovní sílu, skleněné lahve a elektřinu. Ve středomořských zemích jsou už několik let k dispozici zážitky ze sběru oliv a ochutnávky olivového oleje. A Itálie se pomocí nového zákona, který vstoupil v platnost loni, snaží přilákat turisty do olivových hájů i mimo sezonu sběru. Rozpočtový zákon usnadňuje producentům vybírat vstupné na akce spojené s produkcí oleje a je vytvořen podle podobné legislativy pro producenty vína, který pomohl řadě italských vinařů uspět v zahraničí. Ve stoletých olivových hájích se tak konají akce od koncertů přes meditační a jógová sezení mezi stromy až po cyklistické a pěší výlety v pěstitelských oblastech. Říjnové akce "Procházka po olivových polích" se ve 163 městech a vesnicích produkujících olej zúčastnilo více než 25 000 lidí. Podobné příležitosti pro turisty, kteří milují olivový olej, nabízejí i další země. Good Life Greece organizuje na řeckém ostrově Syros dovolenou spojenou se sběrem oliv, a olivové háje jsou zhruba pět minut chůze od pláže. Na chorvatském ostrově Šolta je možné trhat dalmatské olivy z 1000 let starých stromů. Akce organizuje prémiová značka olivového oleje Olynthia. Fanoušci dona Quijota mohou navštívit olivové háje firmy García de la Cruz ve španělském regionu La Mancha. Zájezdy na sběr oliv tam zahrnují i návštěvu lisu na olivy ze 17. století. Producenti vidí i vedlejší přínos většího cestovního ruchu. Je to uznání množství práce, která stojí za výrobou jedné malé lahve olivového oleje. "Nejdůležitější je, že vidí, že to není jen o tom otočit kohoutkem a vytéká olej," říká Macchiaová. "Když si tím člověk projde, řekne si - dobrý olej by měl být drahý za všechnu tu námahu, kterou si jeho výroba žádá," řekl soudce z Hartfordu David Sheridan, který se do I Moricci vydal s ženou a dcerou. Macchiaová se před 25 lety vzdala kariéry zlatnice a začala se věnovat zemědělství. Doufá, že turistický ruch přiměje více lidí zajímat se o olej nejvyšší kvality, jako je ten její. "Ze 100 lidí se o olivový olej zajímají asi čtyři. Ale mně to stačí. Tohle jsou ti lidé, na které se chci zaměřit," dodává.

