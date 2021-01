Blýská se na bezemisní leteckou dopravu? Vědcům se podařilo přeměnit oxid uhličtý na palivo

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Free-Photos / pixabay.com Létat bez emisí? To by bylo skvělé.

Letecká doprava výrazně přispívá k vysokým koncentracím oxidu uhličitého v atmosféře. Svět se na to snaží reagovat různě – omezením cestování nebo třeba vývojem elektroletadel . Tým složený z vědců z univerzit Cambridge a Oxford chce ale uhlíkovou stopu letecké dopravy snížit co nejdříve. Vypracoval proto postup, jak ze vzduchu zachytit oxid uhličitý a chemickou reakcí jej přeměnit na palivo, které se dá v letectví využít. Informuje o tom žurnál Nature Communications

V laboratorních podmínkách byl experiment podle vědců úspěšný. Množství paliva, které touto reakcí vzniklo, bylo samozřejmě malé, ale pokud by vědci byli schopni ji provést i ve velkém měřítku, mohlo by to naznačit cestu k uhlíkově neutrální letecké dopravě.

„Tento proces představuje atraktivní variantu – mohl by totiž snížit emise CO2, a zároveň vytvářet obnovitelné a udržitelné letecké palivo,“ říkají ve své studii autoři.

Za normálních podmínek při spalování fosilních paliv, jako například ropy nebo zemního plynu, dochází k přeměně uhlovodíků na oxid uhličitý, přitom dochází k uvolnění vody a energie. Experiment, který vědci provedli, tento proces převrací a přeměňuje oxid uhličitý na palivo. Metoda spočívá v reakci kyseliny citronové, vodíku a katalyzátoru tvořeného z železa, manganu a draslíku. Prvky se spolu s oxidem uhličitým zahřejí na teplotu 350 °C a následně vznikne tekutina, která se podle vědců dá využít jako letecké palivo.

Hlavní výhodou je, že na rozdíl od jiných podobných pokusů je katalyzátor levný a snadno dostupný. Železo, mangan a draslík jsou totiž prvky, kterých je na Zemi dostatek.

Profesor Joshua Heyne, který se na projektu nijak nepodílel, uznává, že experiment vypadá velmi slibně: „Tento nový postup je jiný než to, co jsme viděli doposud. A vypadá to, že by mohl fungovat.“ Otázkou podle něj je, zda se vědcům podaří uskutečnit reakci i v mnohem větším měřítku.

Vědci z Oxfordu a Cambridge nejsou první, kdo se zabývá myšlenkou přeměňovat nejrozšířenější skleníkový plyn na palivo. Například v Kanadě už několik let vzniká zařízení, které má zvládnout přetvářet CO2 zachytávané z atmosféry na uhlovodíkové palivo. Projekt částečně financuje Bill Gates a tamní vědci si od něj v budoucnu slibují, že zvládne zachytávat CO2 v míře, jakou to umí vzrostlý les.

