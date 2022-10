Botanickou zahradu v Liberci povede nový šéf Václav Lenk, zoo dál David Nejedlo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Botanická zahrada v Liberci bude mít po více než 30 letech nového ředitele. Miloslava Studničku, který stál v jejím čele od roku 1990, vystřídá absolvent České zemědělské univerzity v Praze Václav Lenk. Studnička v zahradě končí, spolupracovat dál jako odborný konzultant v oblasti botaniky odmítl, sdělila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecku zoologickou zahradu povede nadále David Nejedlo, který v konkurzu svůj post obhájil.

Liberecký kraj převzal od nového roku zoo a botanickou zahradu od Liberce, protože mají nadregionální význam. Patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v kraji a zhruba 70 procent návštěvníků je mimolibereckých. Na oplátku předal kraj městu domovy seniorů na Františkově a ve Vratislavicích v nichž žije 300 klientů, z nichž zhruba 80 procent pochází z krajského města. Směna by měla pomoci dalšímu rozvoji obou zahrad. Konkurz na ředitele vypsal kraj v červnu, jejich funkční období bude šestileté, jako je tomu u ředitelů ostatních krajských organizací.

Do výběrového řízení na ředitele liberecké botanické zahrady se přihlásilo pět uchazečů, byl mezi nimi i Studnička. "Václav Lenk nás zaujal jasnou vizí, jak organizaci vést, otevírat ji návštěvníkům, pracovat s veřejností," doplnila Vinklátová. Lenk pracoval kromě jiného jako zahradník v liberecké firmě Ekoflora, nyní působí coby informatik na liberecké pobočce ústeckého krajského soudu. Mezi jeho záliby patří pěstování kaktusů, masožravých rostlin a orchidejí, věnuje se tomu přes 30 let.

"Botanickou zahradu vnímám jako srdeční záležitost už od dětských let, v roce 2001 jsem s panem ředitelem Studničkou absolvoval první cestu do Brazílie a nastartovalo to spolupráci, kdy jsme se potkávali nad články o masožravých rostlinách a nad projekty na popularizaci masožravých rostlin. Zahrada potřebuje, aby se prezentovala na sociálních sítích, protože facebook ani instagram v tuto chvíli vlastně nefungují," řekl Lenk. Do zahrady chce nalákat veřejnost na prodejní výstavy rostlin, workshopy a další akce.

O pozici ředitele zoologické zahrady se podle Vinklátové ucházeli jen dva zájemci. "Vybrali jsme stávajícího ředitele Davida Nejedla. Má jasnou vizi rozvoje zahrady a plán její realizace. Tento plán naplňujeme za úzké spolupráce již nyní a další léta budou pro ředitele a jeho tým velmi náročná," řekla Vinklátová. Nejedlo stojí v čele liberecké zoo už přes 18 let. "Teď se ale dostáváme do úplně nové situace, teď díky dohodě města a kraje máme možnost zahradu rozvíjet," doplnil Nejedlo.

Liberecký kraj musel letos neplánovaně vyhlásit konkurz také na obsazení funkce ředitele Oblastní galerie v Liberci. Dosavadní šéf Pavel Hlubuček po necelých dvou letech ve funkci k 1. srpnu rezignoval. Uzávěrka přihlášek byla 13. října, přihlásilo se šest uchazečů, jedna přihláška byla ale podle Vinklátové podaná špatně. Komise tak podle ní bude posuzovat jen pět uchazečů a jejich koncepce

reklama