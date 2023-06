Boubínským pralesem vznikla náhradní trasa k jezírku. Stará cesta je nebezpečná

Zdroj | Lesy ČR

Do Boubínského pralesa, dosud nedostupného kvůli nebezpečným souším, mohou návštěvníci od 29. června opět nahlédnout od tamějšího jezírka. Dojdou k němu po nové trase s povalovými chodníky a mostkem. Lesy ČR je v červnu instalovaly za půl milionu korun. Vstup na Knížecí a Lukenskou cestu zůstává nadále zakázaný. Informují o tom Lesy ČR:Více než roční návštěvnickou přestávku si na Boubíně vynutily přírodní okolnosti v podobě stovek nebezpečných souší, které na tradiční cestě od Idiny pily ohrožují kolemjdoucí. V jádru národní přírodní rezervace je ale nelze kvůli ochraně přírody pokácet ani zlomit.

Městský úřad ve Vimperku tedy loni v dubnu vstup na stezky zakázal.

„Může to trvat roky. Proto jsme vybudovali náhradní trasu, po níž se lidé dostanou alespoň na hráz jezírka, kde nebudou ohrožení, a přesto do pralesa nahlédnou,“ uvedl ředitel lesního závodu Boubín z Lesů ČR Miloš Juha. Městský úřad ve shodě s lesníky upravil omezení vstupu a od 29. června se zákaz nevztahuje na úsek od Amortovky k odbočce do porostu na náhradní trasu. Souše už se tam zlomily, úsek je tedy bezpečný.

K povalovému chodníku dovede turisty směrovka. Nová trasa vede po stávající značené zelené z parkoviště Na Kaplici pod Boubínem kolem Stromu duší a informačního střediska na Idině pile až na rozcestí. Odtud pokračuje po dosud uzavřené cestě od Amortovky směrem k jezírku, kde se odkloní vpravo do porostu na první povalový chodník. Přes Kaplický potok návštěvníci přejdou po novém mostku a vydají se po nezpevněné cestě, kde se po dalším povalovém chodníku a mírném svahu dostanou na hráz Boubínského jezírka s novými lavičkami a informačními tabulemi. Po stejné cestě se turisté vrátí zpět.

