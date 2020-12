Brabec řekl, že ho posunutí termínu posudku k Bečvě zklamalo

Michal Ukropec 21.12.2020 18:56

Jakmile jde o Teslu, jde to hned. Energoaqua má asi jiného majitele. Jen mi mozek nebere, jak to, že já z ČOV chaty musím mít výpusť nahlášenou na povodí, a vzorky mi zpracují do týdne, a jinde to nejde. Že by pro někoho platily jiné zákony?

