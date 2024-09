Braňany na Mostecku odmítly záměr Severočeských dolů těžit v sousedství kámen

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obyvatelé Braňan na Mostecku, které sousedí s hnědouhelným lomem Bílina, odmítli záměr Severočeských dolů těžit u obce kámen. Referendum, které se konalo v pondělí, je závazné. Zúčastnilo se ho 47,47 procenta voličů, nadpoloviční většina hlasovala pro to, aby obec využila všech prostředků pro zabránění těžby. Výsledky zveřejnila obec na úřední desce. "Výsledek referenda není pro projekt příznivý, je nám to určitě líto, protože s koncem doby uhelné bude ve velmi blízké budoucnosti vítáno každé pracovní místo v regionu. I my v regionu žijeme, jde nám o jeho budoucnost a vytěžený kámen bychom využili k rekultivaci, obnově krajiny, po ukončení těžby v blízkém dole Bílina. To je hlavní cíl projektu," řekl ČTK mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

O záměru Severočeských dolů otevřít kamenolom na zalesněném Červeném vrchu se obyvatelé dozvěděli v květnu, záhy na to vznikla petice, která požadovala vypsání referenda. Občané v něm odpovídali na otázku: "Má obec Braňany využít všech zákonných prostředků, aby zabránila těžbě kamene v oblasti Červený vrch?".

K tomu, aby bylo referendum platné, je nutná účast alespoň 35 procent oprávněných voličů. Těch bylo na seznamu volební komise 990, platných hlasů bylo 455. Závazné všelidové hlasování podle zákona je v případě, že pro hlasovalo alespoň 25 procent těch, kteří se ho zúčastnili. V Braňanech pro odpověď "ano" hlasovalo 411 osob, tedy 87,44 procenta. Pro odpověď "ne" bylo 43 občanů. Volební komise oznámila, že v době hlasování nedostala žádné stížnosti nebo oznámení.

Otevření kamenolomu bylo od května hlavním tématem debat v obci, řekli v pondělí ČTK voliči, kteří se scházeli před základní školou, kde se hlasovalo. Řada z nich vyjadřovala nespokojenost s tím, že se o záměru dozvěděli podle nich pozdě, obávali se hlavně hluku, prachu, otřesů při těžbě kamene.

Těžba uhlí na Bílině skončí podle společnosti ČEZ, která vlastní Severočeské doly, nejpozději v roce 2033. Zveřejněný záměr počítá s těžbou kamene od roku 2027 do roku 2057.

