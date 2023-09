Británie oplakává slavný pokácený strom, na místě nechá vyrašit nový

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Strom na severovýchodě Anglie byl natolik známý, že po něm byla pojmenovaná lokalita, kde stál. Říká se jí Sycamore Gap (Javorová proláklina) a sloužila například jako kulisa ve slavné scéně z filmu Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Tento javor také v roce 2016 získal titul Anglický strom roku.

Sycamore Gap tree.

That has definitely been cut down using a chainsaw. #Northumberland pic.twitter.com/hV7q5hT6DE — Steven Bridgett (@StevenBridgett) September 28, 2023

Lidé v Británii oplakávají slavný strom poblíž Hadriánova valu, který byl díky své fotogeničnosti velkou turistickou atrakcí a který kdosi v noci na středu úmyslně pokácel. Policie kvůli tomu stíhá šestnáctiletého chlapce a odborníci tvrdí, že zničený javor nelze nijak nahradit. Organizace na ochranu památek National Trust nicméně uvedla, že se pokusí strom na stejném místě zachovat a nechá z pařezu vyrašit nové výhonky.

"Ze stavu pařezu vidíme, že šlo o velmi zdravý strom, z pařezu můžou vyrašit nové výhonky a pokud se o ně budeme starat, tak to může mít dobrý výsledek, o ten strom úplně nepřijdeme," řekl stanici BBC Andrew Poad z National Trust.

Mark Feather z nadace na ochranu lesů Woodland Trust ale připomněl, že i kdyby strom zcela nezahynul, bude trvat několik let, než z kořenů vznikne alespoň malý stromek a "asi 150 až 200 let než alespoň trochu nahradíme, oč jsme nyní přišli". Zahradník Rob Ternent, který pracuje v zahradách hradu Alnwick, poukázal také na to, že nový strom s velkou pravděpodobností nikdy nebude mít stejný tvar a mohutnost jako pokácený javor.

Gutted! Such a beautiful spot on Hadrian's Wall, here's some of my footage from a few years back. #SycamoreGap 😢 pic.twitter.com/hE7kjge8Hd — Steve Blears (@steveblears) September 28, 2023

Strom v hrabství Northumberland na severovýchodě Anglie byl natolik známý, že po něm byla dokonce pojmenovaná lokalita, kde stál. Říká se jí Sycamore Gap (tedy Javorová proláklina) a sloužila například jako kulisa ve slavné scéně z filmu Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Tento javor také v roce 2016 získal titul Anglický strom roku.

Lidé ze správy přírodních rezervací v hrabství Northumberland tvrdí, že pokácený strom měl pro mnoho lidí i citový význam kvůli estetickému působení v krajině, které inspirovalo umělce, tvůrce a fotografy. "Spousta lidí má k tomuto místu hluboký vztah, mají na něj krásné vzpomínky a je obrovská škoda, že jsme o strom přišli," míní šéf organizace Tony Gates.

