Británie zvýšila za pololetí těžbu plynu ze Severního moře o 26 procent

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Británie zvyšuje těžbu zemního plynu ze Severního moře, což je vítaná zpráva v nejhorší krizi dodávek energie v Evropě za poslední desetiletí, napsala agentura Bloomberg. Po omezení investic a spuštění jen několika nových polí od pandemie nemoci covid-19 začali britští producenti uvádět do provozu nové vrty. To pomohlo v prvním pololetí letošního roku zvýšit těžbu o 26 procent a vývoz do kontinentální Evropy se v posledních měsících zvýšil na rekordní úroveň.

Británie je sice relativně malým producentem, na evropských energetických trzích se však počítá každá "molekula". Rostoucí náklady na energie podporují inflaci, oslabují euro a ochromují ekonomiku, protože Rusko po sankcích uvalených evropskými zeměmi za jeho invazi na Ukrajinu snížilo dodávky na kontinent.

Británie nemá skladovací zařízení na plyn. V letních měsících měla země volný plyn, o který se mohla podělit. To se však změní s příchodem chladnějšího počasí, kdy lidé začnou topit. Británie pak bude potřebovat další dodávky od svého hlavního dodavatele, Norska.

"Uvědomujeme si mimořádný tlak, kterému jsou lidé vystaveni, a dopad inflace, proto se zaměřujeme na zvýšení dodávek," uvedla generální ředitelka firmy Harbour Energy Linda Cooková. Firma zaměřená na těžbu plynu a ropy v Británii hodlá letos zvýšit kapitálové výdaje o zhruba 40 procent na 1,2 miliardy USD (29,7 miliardy Kč).

Firma Neptune Energy Group, která provozuje pole Cygnus v jižní části Severního moře, zahájila v oblasti práci na novém vrtu, ze kterého by podle jejího vyjádření mohla po jeho zprovoznění vytěžit plyn pro uspokojení potřeby 200.000 domácností.

Energetická konzultační společnost Wood Mackenzie odhaduje, že celková produkce plynu v Británii letos stoupne v průměru na 106 milionů metrů krychlových denně z loňských 90 milionů metrů krychlových. Dodatečný objem odpovídá v průměru zhruba 7,5 procenta roční poptávky Británie.

Dodatečná těžba plynu je sice vítanou zprávou, trhy ale zřejmě nezískají více plynu, než je v současnosti naplánováno. Plánování investic do nových projektů trvá měsíce, vyžaduje geologický průzkum, smlouvy na vrtná zařízení a povolení regulátorů, upozornila Cooková.

reklama