Britská firma dává do veteránů elektrické motory. Vyjdou na stovky tisíc liber

Britská firma Everrati předělává luxusní veterány Land Rover, Porsche nebo Mercedes se spalovacími motory na elektrická auta.Majitelé starých vozů se s nimi stále častěji nedostanou do center měst, kde jsou nízkoemisní zóny. Firma z anglického hrabství Oxfordshire má zatím několik desítek klientů, z většiny velmi bohatých, kteří za výměnu zážehového motoru za baterii a elektromotor platí stovky tisíc liber, píše web stanice BBC.

První takové auto postavila Everrati před třemi lety. Dnes má na silnicích 20 takových a na dalších 12 pracuje v Upper Heyfordu v Anglii a v dílně v americké Kalifornii.

"Není to pro každého. Je to velmi drahé. Ale vytváříme něco, co snad vydrží na celý život," řekl BBC Justin Lunny, zakladatel a ředitel firmy.

Každé z aut dělá firma na zakázku. Posledním prototypem je nyní už elektrický Mercedes Pagoda z roku 1964. Pagoda v dobrém stavu se na aukcích prodává za 200 000 liber (5,8 milionu korun). Dalších 330 000 liber (9,7 milionu korun) zaplatí zákazník britské firmě za výměnu spalovacího ústrojí za elektrické.

"Kupují je většinou bohatí lidé, kterým se líbí myšlenka něčeho (starého), co je nyní udržitelné a znovupoužitelné," popsal Lunny a odhadl, že Everrati se svými 20 zaměstnanci má kapacitu postavit 100 aut ročně.

Jedním z nich je hlavní konstruktér Tony Fong. Ten BBC popsal, že na veteránech je třeba proměnit mnohé, včetně řadicí páky.

"Zařadíte směrem k sobě pro jízdu dopředu a od sebe dáváte zpátečku. Ukazatel palivové nádrže teď ukazuje kapacitu baterie. Když bylo tohle auto postavené, nemělo žádné varovné kontrolky, ty tam dáváme navíc," popsal Fong novinářům, když demonstroval jízdu v jednom z konvertovaných veteránů.

Staronová elektroauta jsou podle něj hlučnější než moderní elektromobily, pomaleji se nabíjejí a mají kratší dojezd, ale mají větší výkon než jejich původní spalovací verze.

Takto předělané auto "rozhodně není strojem, který by hltal kilometry na dálnicích. Pravděpodobněji je uvidíme na fotografiích na instagramu před starými restauracemi nebo na letních párty než na zájezdové dovolené", uzavírá BBC.

