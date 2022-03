Brněnští radní schválili další část městské střešní solární elektrárny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Městská odpadová společnost SAKO může pokračovat v přípravě další části budoucí střešní městské solární elektrárny. Bude ji tvořit 600 fotovoltaických panelů na střeše Domova pro seniory Věstonická, což je devětkrát více, než tvoří předchozí část elektrárny na střeše domů ve Vojtově ulici. Smlouvu schválili brněnští radní, informovalo vedení města.

"Městská společnost SAKO Brno požádala o uzavření budoucí nájemní smlouvy, aby mohlo být zahájeno stavební řízení a vyhověno požadavkům na dotaci z evropských fondů. Po poskytnutí dotace nainstalujeme na budovu Domova pro seniory Věstonická fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 300 MWp. Počítáme s tím, že v letních měsících bude energie z fotovoltaických panelů tvořit zhruba více jak polovinu dosavadní spotřeby objektu," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Brno chce do roku 2026 umístit solární panely na 500 střech městských budov. Tyto elektrárny by měly vyrobit ročně až 43 gigawatthodin (GWh). První částí projektu bylo osazení střech na dvou budovách ve Vojtově ulici celkem 88 panely, následovat má střecha Domova pro seniory Věstonická se 600 panely. Provoz této elektrárny by mohl uspořit až 120 tun emisí CO2, uvedl mluvčí společnosti SAKO Michal Kačírek.

Mezi dalšími budovami, na jejichž střechách budou v budoucnu panely umístěny, je několik základních škol a domovů pro seniory i budova polikliniky. Instalaci a správu panelů má na starosti městská odpadová společnost SAKO, v jejím areálu má v budoucnu vzniknout také úložiště elektřiny, a to jak bateriové, tak vodíkové. Počítá se tedy také s instalací zařízení pro výrobu vodíku.

reklama