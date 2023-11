Brněnští zastupitelé do konce roku rozhodnou o odpadovém hospodářství v SAKO

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Brněnští zastupitelé by do konce roku měli rozhodnout, jakým směrem se bude nakládat s odpadem v městské firmě SAKO, sdělila na začátku listopadu primátorka Markéta Vaňková (ODS). Brno i v budoucnu bude spalovat odpad z regionu, dodala Vaňková. Zastupitelé v polovině října rozhodli o zastavení projektu na stavbu třetího kotle ve spalovně, který se připravoval od roku 2016. Stavba měla stát 4,6 miliardy korun.

Mluvčí kraje Alena Knotková již dříve uvedla, že pokud nebudou v provozu v brněnské spalovně tři kotle, na území kraje nebude možné dosáhnout ukončení skládkování, které je v plánu na rok 2030. Respektive bez třetího kotle se bude muset zpracovat jiným způsobem až 138 000 tun komunálního odpadu ročně.

"Na jednání se zástupci kraje jsme žádné závěry neučinili, ale deklarovali jsme za Brno, že máme i v budoucnu zájem spalovat odpad z Jihomoravského kraje. Domluvili jsme se, že se budeme vzájemně informovat o dalších krocích," uvedla Vaňková. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) bylo jednání spíše zopakováním argumentů a vysvětlení, že usnesení Brna neznamená úplné zastavení třetího kotle, ale hledání úprav navrženého řešení, aby Brnu lépe vyhovovalo. "Variant je ale velké množství," dodal hejtman.

Městská firma SAKO musí na základě usnesení zastupitelstva prověřit možnosti nakládání s odpady. Mluvčí společnosti Michal Kačírek řekl, že do konce roku jsou schopni předložit dílčí analýzu. Komplexnější materiál by měl být hotový v půlce příštího roku.

Na výsledné rozhodnutí čeká třeba hodonínská odpadová firma Tespra. Do brněnské spalovny vozí přes překladiště v Mutěnicích ročně stovky tun směsného odpadu, pokud se kapacita spalovny nezvýší, v souvislosti se zákazem skládkování by to její podnikání výrazně ovlivnilo. "Přitom už dnes vozíme část odpadu do Ostravy. Mně by se líbilo, kdyby každé větší okresní město mělo své zařízení na energetické využití odpadu," poznamenal jednatel společnosti Ivoš Zbořil.

Vedení města zatím nevydalo tzv. koncernový pokyn, aby SAKO zakázku zastavilo. Komplikuje to práci i vybranému dodavateli, firmě Metrostav. "Na realizaci projektu musíme mít vázané nejen vlastní kapacity, ale také kapacity našich partnerů. Součástí našeho týmu jsou špičkoví evropští dodavatelé jednotlivých komponent spalovny, kteří jsou smluvně vázáni pro budoucí spolupráci. Výběrové řízení nebylo ukončeno a naše nabídka je platná," řekl ČTK mluvčí společnosti Radim Mana. Dodal, že od oznámení o výběru dodavatele započaly intenzivní přípravy, které znamenají náklady pro Metrostav i její partnery.

Brněnská spalovna nyní provozuje dvě linky K2 a K3, které spalují odpad a vyrábějí z něj teplo a elektřinu. Roční kapacita kotlů s životností do roku 2035 je 240.000 tun. Třetí kotel by ji zvýšil na 352 000 tun.

reklama