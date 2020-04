Brniště neví, zda bude moci uspořádat referendum k Tlustci

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Martin Veselka / Wikimedia Commons Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. / Ilustrační foto

Brniště na Českolipsku zatím neví, zda bude moci v polovině května uspořádat referendum k obnově těžby kamene na kopci Tlustec. V přípravách se ale pokračuje, řekl dnes starosta Michal Vinš (Moderní a nezávislá obec). Kvůli omezením v souvislosti s koronavirem se však starosta se obává, že referendum spíše nebude. Čeká na vyjádření ministerstva vnitra. Vyjádření ministerstva se zjišťuje.

"Pokud by měl platit současný stav, tak by nemělo proběhnout. Chci to mít ale posvěcené nadřízeným orgánem," řekl Vinš. Rozhodnutí kvůli lhůtám podle něj potřebují z ministerstva obdržet nejpozději do konce dubna. "Zatím jedeme v režimu, že referendum bude. Dodrželi jsme zatím veškeré lhůty, které nám ukládá zákon," dodal starosta.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století až do roku 2004. Spor o obnovení těžby se táhne od roku 2012. Loni ministerstvo životního prostředí udělilo důležitou výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Odpůrci těžby se proti tomuto rozhodnutí odvolali k soudu. Někteří místní se po špatných zkušenostech z minulosti obávají ztráty vody, otřesů způsobených těžbou i nadměrné dopravní zátěže. Přípravný výbor pro vyhlášení referenda získal 330 platných podpisů. V Brništi je zhruba 1050 voličů.

O obnově těžby čediče bude rozhodovat báňský úřad a Brniště bude účastníkem řízení. Zastupitelé obce v únoru schválili i přes četné námitky veřejnosti podmínky kompenzační dohody s firmou Kamenolom Brniště, která chce těžbu na Tlustci obnovit. Někteří zastupitelé se domnívali, že schválení takového usnesení je s ohledem na referendum v rozporu se zákonem a obrátili se kvůli tomu na úředníky ministerstva vnitra.

"Sdělili nám, že jsme v té věci nepochybili. A jestli je dohoda platná nebo ne, může řešit jen soud," uvedl starosta Brniště. Na základě kompenzační dohody by obec měla dostat od firmy 120 milionů korun v průběhu 25 let. Podle starosty se jim podařilo i vyjednat, že kamenolom dá 25 milionů na vybudování obchvatu vesnice Luhov, jež patří pod Brniště. Těžařská firma počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně po dobu 20 až 30 let. Firma tvrdí, že čedič na Tlustci patří mezi nejkvalitnější v zemi.

