Brno bude od pondělí sbírat požadavky na změnu územního plánu

Brno zahájí v pondělí sběr požadavků na změny územního plánu, které projedná zkrácenou formou a v prosinci by je mohlo schvalovat zastupitelstvo. Sběr potrvá do 16. listopadu, řekl novinářům radní pro územní plánování Petr Bořecký (ANO). Brno má téměř 30 let starý územní plán a návrh nového zpracovává. Podle Bořeckého ale bude dopracovaný zhruba za dva roky, a proto je nutné dělat i potřebné změny plánu starého, aby se nebrzdil rozvoj města.

"Změny musíme zahájit do konce tohoto roku s ohledem na stávající stavební zákon, který nám nařizuje standardizaci územního plánu," uvedl Bořecký.

Zájemci mohou podat požadavky přes jednoduchý formulář, který najdou na webovém portálu. "Změny se budou určitě týkat soukromých investorů, ale i menších územních celků a větších území. Požadavky budeme sbírat také z úrovně odborů a městských částí, které chtějí budovat občanskou vybavenost a infrastrukturu a podobně," řekl Bořecký.

Podle něj by se to mohlo týkat například lokality Žlutý kopec. "Je tam požadavek z Masarykova onkologického ústavu na rozvoj celého území. Město tam má záměr na páteřní komunikaci a plánuje se tam další výstavba," uvedl Bořecký.

Vhodnost požadovaných změn se bude posuzovat podle několika kritérií. "Nesmí být dotčené záměry plynoucí ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dále se bude řešit, jestli se dají změny v relativně krátkém čase zpracovat. Za ideální bychom považovali, kdyby byly v souladu i s novým územním plánem," dodal Bořecký.

Návrh nového územního plánu měli zastupitelé schvalovat v červnu. Objevily se proti němu ale výtky například od starostů městských částí, a proto se končící koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD na schválení nedohodla. Místo toho zastupitelstvo návrh stáhlo a dalo jej Kanceláři architekta města Brna k dopracování. Nyní vede město koalice ODS, ANO, KDU-ČSL a ČSSD a namísto lidovců má územní plánování na starosti ANO.

Současný územní plán je z roku 1994 a ani po aktualizacích neodpovídá potřebám. V roce 2014 byla schválena jeho velká aktualizace, kterou však o rok později zrušil soud pro nepřezkoumatelnost některých rozhodnutí.

