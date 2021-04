Brno hledá zdroj pitné vody, který by pokryl spotřebu v případě nedostatku

Pavel Hanzl 26.4.2021 15:45

To je hezké, řešilo se to hned poplyšáku a má to jednu vadu.

Černovická skládka odpadu, kde se vůbec neví, co tam komáři za 40 let naházeli, leží přímo na zlomu nadloží a voda jí protéká. Pokud by se tahle zvodeň začala výrazněji čerpat, poměry v podzemí se změní a může nastat velmi nebezpečná kontaminace a to velmi rychle, což by monitorovací systém nezachytil. Ale nějaké řešení se snad najde, další dlouhodobé sucho můžeme čekat kdykoliv (třeba už letos).

