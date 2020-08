Budějovická teplárna opravila za 38 milionů korun uhelný kotel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | imantsu / Shutterstock "Jednalo se o poslední větší opravu tohoto uhelného zdroje, jehož předpokládaná životnost skončí v letech 2028 až 2029. Potom ho zcela nahradí obnovitelné zdroje energie v podobě biomasy a komunálních odpadů," uvedl Král. Ilustrační obrázek

Teplárna České Budějovice dokončila téměř po pěti měsících generální opravu tahu uhelného kotle K11, který je v provozu od roku 1972. Stálo to 38 milionů korun. Byla to poslední větší investice do uhelného zdroje, který bude sloužit zřejmě do roku 2028. ČTK to sdělil předseda představenstva teplárny Václav Král. Teplárna dodává teplo a teplou vodu do 29 000 domácností a 250 firem ve městě.

Druhý dosluhující uhelný kotel z roku 1979, rovněž s výkonem 150 tun páry za hodinu, vymění teplárna v letech 2021 až 2022. Pak jeho výkon klesne na 55 tun za hodinu. "Spalovat se v něm bude především biomasa, hlavně dřevní štěpka," uvedl Král. Teplárna ještě provozuje plynové kotle, každý o výkonu 115 tun páry za hodinu. Budou sloužit jako záložní zdroje.

Podnik letos přijal strategii, podle níž změní strukturu paliv. Teplárna omezuje tradiční fosilní zdroje, které nahradí dostupnými obnovitelnými. Prvním důležitým krokem je podle Krále horkovod z jaderné elektrárny Temelín. Teplárně umožní asi o třetinu snížit spotřebu hnědého uhlí, klesnou tak i emise oxidu uhličitého. Horkovod dlouhý 26 kilometrů staví ČEZ za 1,44 miliardy korun. První dodávky jsou v plánu při nadcházející topné sezoně. Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů.

Teplárna také plánuje zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Stálo by v místě, kde teplárna provozuje uhelnou výtopnu Vráto. Kapacita by měla být 160 000 tun odpadů, náklady odhadl Král na 2,8 miliardy Kč. Teplárna chce také využívat dřevní štěpku v novém kotli, vzniknout by mohlo i úložiště energie, které v kombinaci se stávajícími turbínami vytvoří městu zálohu pro případný blackout.

Distribuční síť teplárny měří 163 kilometrů, z nichž je 85 kilometrů parovodů, 33 kilometrů horkovodů a 45 kilometrů teplovodů. Loni prodal podnik 1531 terajoulů (TJ) tepla, meziročně o 1,7 procenta víc. V roce 2019 měl výnosy 920,3 milionu korun a zisk po zdanění 25,2 milionu Kč. Stoprocentním akcionářem teplárny je město.

