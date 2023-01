Bulharsko usiluje o obnovení projektu ropovodu, který povede přes Balkán

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Bulharsko usiluje o obnovení projektu ropovodu, který by vedl přes Balkán a kterým by země zajistila své jediné rafinerii u Černého moře dodávky jiné než ruské ropy. Uvedl to bulharský prezident Rumen Radev. Rafinerii má pod kontrolou ruská ropná společnost Lukoil.

Sofia podle prezidenta jedná se sousedním Řeckem o výstavbě 300 kilometrů dlouhého ropovodu, který by přepravoval ropu z řeckého přístavu Alexandrupoli na pobřeží Egejského moře do bulharského černomořského přístavu Burgas.

Bulharsko v současnosti stále odebírá ruskou ropu. Získalo dvouletou výjimku ze zákazu na dovoz ruské ropy, který unie zavedla kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Podle vládních představitelů si země potřebuje zajistit dostatek ropy odjinud než z Ruska, aby udržela v chodu rafinerii u Černého moře s kapacitou 196 000 barelů denně, až výjimka na ruskou ropu v roce 2024 skončí. Rafinerie zajišťuje více než 75 procent pohonných hmot pro bulharský trh.

Od projektu ropovodu, který měl přes bulharské území do Řecka přepravovat až 50 milionů tun ruské ropy ročně, Sofia upustila v roce 2011 z ekonomických a ekologických důvodů. Odhadované náklady tehdy činily jednu miliardu eur (asi 24 miliard Kč).

Radev na energetickém fóru uvedl, že se dohodl s řeckým premiérem a prezidentem na nutnosti co nejrychleji obnovit projekt ropovodu, tentokrát by ale dodávky měly proudit opačným směrem.

"Je to potřeba pro naši rafinerii a také pro další rafinerie u Černého moře, aby mohly přijímat ropu z celého světa," řekl prezident. Dodal, že je to důležitý krok se strategickým významem. Dodávky do rafinerie po moři by podle úředníků mohly být komplikované kvůli přetíženému Bosporskému průlivu, takže projekt ropovodu je atraktivní a nákladově efektivnější variantou.

Bulharský ministr energetiky Rosen Christov doufá, že předběžnou dohodu s Řeckem se podaří podepsat v nejbližších týdnech, aby obě země mohly začít pracovat na tom, jak projekt ropovodu strukturovat, uvedla agentura Reuters.

