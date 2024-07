Zástupci oboru: ČR by měla zapojit všechny dostupné zdroje obnovitelné energie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Návrhy základních energetických plánů vlády nejsou podle Komory obnovitelných zdrojů energie špatné. Avšak neodrážejí potenciál, kterého lze dosáhnout správnou legislativou a fiskální politikou. Strategický dokument by podle ní zároveň měl více využívat přínosy všech dostupných obnovitelných zdrojů a měl by brát v potaz i jiné zdroje než slunce a vítr. Svaz moderní energetiky spolu s dalšími asociacemi uvedl, že zelená energie pomůže konkurenceschopnosti české ekonomiky. Vláda včera schválení státní energetické koncepce a dvou souvisejících klimatických dokumentů odložila."V poslední době čím dál víc pozorujeme, jak obnovitelné zdroje zlevňují elektřinu. Je to ale pouze v případech, kdy ji dokážeme využít. Cílem pro vládu by proto mělo být vytvořit efektivní a chytrý energetický trh, který díky maximálnímu, udržitelnému využívání potenciálu obnovitelných zdrojů zlevňuje náklady na energie," uvedl předseda komory Štěpán Chalupa.

Znamená to podle něj zrychlit přeměnu energetického trhu včetně zapojování nástrojů flexibility. "Vláda provedla pozitivní obrat směrem k fotovoltaice, tepelným čerpadlům a větrným elektrárnám. Neměla by ale opomíjet ani další zdroje jako solárně termické kolektory, průmyslová tepelná čerpadla, vytápění biomasou, vodní elektrárny či geotermální výtopny nebo biometanové stanice," dodal Chalupa.

Prezident Evropské federace obnovitelných energií (EREF), hlavní poradce komory a exministr životního prostředí Martin Bursík zdůraznil potřebu trhu, který zajistí rychlé využití všech typů obnovitelných zdrojů. "Sníží to náklady na elektřinu, teplo a dopravu pro občany a průmysl a zároveň posílí místní hodnotové řetězce a domácí pracovní trhy a zvýší odolnost a suverenitu Evropy," řekl.

Svaz moderní energetiky spolu s dalšími asociacemi považuje za klíčové naplnění cílů v oblasti navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. "Více bezemisní energie z obnovitelných zdrojů přinese Česku nezávislost na dovozu fosilních paliv, levnou energii pro dekarbonizaci ekonomiky i výhodná řešení pro energetickou soběstačnost domácností," uvedl Martin Sedlák, programový ředitel svazu. Díky tomu by se měla posílit také soběstačnost a odolnost firem, obcí a domácností a konkurenceschopná cena elektřiny.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energií v Česku vzrostl v roce 2022 na 18,2 procenta, ukazují data z letošního března od European Environment Agency. Celounijní průměr činí 23 procent a cíl pro rok 2030 nejméně 42,5 procenta.

