Ministerstvo zváží další postup k energetickým dokumentům. Odmítlo jejich dopad na ceny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zváží další postup v případě projednávání strategických dokumentů k vývoji české energetiky a klimatu, které vláda v minulém týdnu odložila. Ministerstvo však odmítlo, že by dokumenty zaváděly nová opatření, jež by vedla ke zdražování dopravy či energií. Podle resortu materiály především mapují předpokládaný směr tuzemské energetiky a jsou důležité pro získávání peněz pro její další rozvoj. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Marek Vošahlík.Vláda v minulém týdnu odložila projednání státní energetické koncepce a dvou souvisejících klimatických dokumentů. Podle několika členů vlády sice byla zahájena debata o dokumentech, zároveň je ale třeba ještě vyjasnit jejich dopady.

Podle některých analytiků totiž dokumenty mohou vést ke zdražování energií a paliv. Souvisí to se novým systémem emisních povolenek za vytápění budov a silniční dopravu, který loni schválili europoslanci a začne platit v roce 2027. Premiér Petr Fiala (ODS) následně na síti X napsal, že vláda nepřipustí zbytečné zdražování. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pak prohlásil, že nesouhlasí s klimatickými dokumenty Politika ochrany klimatu a Národní klimaticko-energetický plán. Podle něj jsou příliš nákladné a chce je upravit.

"MPO v návaznosti na rozhodnutí vlády z minulé středy nyní zváží další postup," řekl Vošahlík na dotaz ČTK, co ministerstvo s dokumenty nyní zamýšlí.

V souvislosti s debatou o tom, že kvůli materiálům hrozí zdražování, však zdůraznil, že jde o strategické dokumenty, které mapují výchozí stav a předpokládaný směr rozvoje české energetiky v návaznosti na již schválené cíle. "Tyto dokumenty nezahrnují žádná nová opatření, žádné nové příkazy ani zákazy, a tedy logicky ani zdražování. Vláda tedy v minulém týdnu žádná nová opatření, která by mohla vést ke zdražení neprojednávala, a ani projednávat neměla," podotkl.

Možné zdražování odmítl také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). "Nic jako český Green Deal, jak těmto dokumentům začali někteří říkat, neexistuje. Tyto strategické dokumenty nezdražují život, naopak ukazují dlouhodobou cestu, kterou by se měl náš stát vydat," řekl ministr.

Podle něj se ovšem Česko bez těchto dokumentů neobejde. "Potřebujeme je, protože se k nim váží finanční prostředky, o které bychom jinak přišli, a také vyplývají z Pařížské dohody, k níž se ČR už dříve zavázala," dodal Hladík.

K odkladu projednání dokumentů se vyjádřila i Hospodářská komora, podle níž se do nich nepodařilo prosadit řadu zásadních připomínek. "To může mít významný vliv na zajištění zdrojové přiměřenosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy v budoucích klíčových letech, ale také na plnění závazků klimatické politiky," uvedla komora. Zástupci podnikatelů nyní upozornili, že doufají v to, že k dalším diskusím o materiálech budou znovu přizváni, aby byly rozptýleny obavy.

