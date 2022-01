Business Insider: Polsko má na ČR ohledně Turówa eso v rukávu

Břetislav Machaček 17.1.2022 19:57 Reaguje na Pavel Hanzl

Běžte na exkurzi do tepelné elektrárny a do dolu, aby vám vysvětlili, co je to pohotovostní provoz, odstavení s možností obnovení provozu a útlum zakončený likvidací. Tepelnou elektrárnu

v pohotovostním režimu nutno temperovat na dané teplotě, mít ji zavodněnou a s obsluhou na svých místech. Při odstavení s možností náběhu musím téměř totéž a při vyhasnutí může náběh trvat týdny.

Odstavením s konzervací se to záhy rozpadne úplně. No a doly?

Hlubinný se musí odvětrávat od plynů, odčerpávat voda, udržovat

technika, platit horníky a obsluhu strojů i bez těžby, Totéž jsou

doly povrchové a kdo to vše zaplatí? Já vám to povím, ať to platí

ten, kdo ty zálohy potřebuje a to jsou provozovatelé OZE a nikoliv

spotřebitel. Toho nezajímá zisk OZE baronů a to, že výpadky jejich dodávek má sanovat on platbou za zálohy. O to tu neustále jde, že

někdo slízává pouze smetanu a jiný doplácí nejen k té smetaně, ale

navíc i za ty zálohy. To je hnus "gryndýlu", který kritizuji a

který není o trhu, ale o preferováni něčeho, co se neobejde bez

dotací, zaručených výkupů a bez záloh provozovaných na náklady spotřebitelů. Je to neekonomické, nespravedlivé, uspěchané a

nakonec i asociální, protože to postihne hlavně ty chudší. To

není zelený socialismus, ale zelený kapitalismus nejhrubšího

zrna tyjícího z přelévání peněz od schopných ke všehoschopným,

zbohatnutí bohatých a zchudnutí i dosavadních středních vrstev.



