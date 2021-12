Bývalý šéf Agrární komory: Zavedení Zelené dohody neprospěje životnímu prostředí ani zdraví lidí

Břetislav Machaček 28.12.2021 18:55

Dotační deformace trhu v rámci EU je paskvil, který dělá cíleně z ekonomicky efektivních neefektivní a naopak. Pokud by to byla dočasná

politika srovnání startovní čáry, tak budiž, ale tu už nejde o tu

startovní čáru, ale o běh bez konce. Ve starých zemích EU to dělají

formou dotací a úlev a v některých nových zemích (např.Polsko) taky.

Pak tu jsou země(my), které vsadily na trh a nečekaly, že ty prvé

u dotací vytrvají a ještě je navýší, aby zajistily pro své zemědělce

odbyt a tím si udrželi nejen je, ale i ráz krajiny. Pokud se toto vše

bude dál dotovat a zvýhodňovat, tak se nic k lepšímu nezmění. "Gryndýl"

je taky založen na dotacích a přelévání investic od jedněch k druhým.

Opět žádný trh, ale deformace trhu na paskvil, který bude fungovat pouze

do doby, dokud bude odkud ty dotace brát. Evropané by se měli zamyslet

nad životem plným deformací, který sice zatím funguje, ale směřuje ke krachu. Ekonomiku nelze deformovat do nekonečna. EU už se vyčerpala a

upnula ke "gryndýlu", který možná agonii oddálí, ale směřuje ke konci

taky. Ochota jedněch, dotovat druhé, klesá k bodu mrazu a ubývá zdrojů dotací. EU prostě není a ani už nikdy nebude lídrem v ekonomice světa

a tempo budou udávat jiní. EU zachrání návrat k trhu bez deformací a

nebo její jednotlivé státy rozpad EU a vlastní cesta k trhu. Jiné cesty nehledejme ani v zemědělství, protože logicky nemůže konkurovat sedlák

s desíti kravkami v horách velkokapacitnímu hospodářství v rovině. On

má produkovat buď pro fajnšmekry a nebo zkrachovat. Chtít, aby úspěšný dotoval krachujícího, se nedá navždy udržet. Tak to nefunguje v žádném jiném odvětví a přesto to EU zkouší zase u energetiky a dopadne to

stejně tragicky. I tam bude po krachu vlastní energetiky následovat

dovoz s diktátem odjinud. Kdo se zbaví soběstačnosti, tak se zbaví

vlastní svobody. Budiž nám poučením RVHP, které bylo v lecčems sice

soběstačné, ane ne ve všem a to bylo impulzem k nespokojenosti. To

stejné čeká EU a už se to projevuje v energetice i v závislosti na

dovozu některých zemědělských komodit.

