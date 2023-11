České Budějovice připravují stavbu náplavky pro pěší a cyklisty podél Malše

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

České Budějovice připravují výstavbu náplavky pro pěší a cyklisty podél řeky Malše v úseku mezi Železným a Zlatým mostem. Na korzu umístěném přímo u hladiny by mimo jiné měla vzniknout restaurace a kavárna. Náklady na vybudování náplavky se odhadují přibližně na 130 milionů korun. ČTK to řekl náměstek primátora Petr Maroš (ODS).

"Chceme město více propojit s vodou. Je to trend, který vidíme i na jiných místech republiky nebo v zahraničí. Lidé se opět chtějí vrátit blíž k vodě," uvedl. Náplavka povede na úrovni Zátkova nábřeží. Lidé po něm momentálně chodí ve výši několika metrů nad hladinou, protože zde v minulosti vznikly kamenné stěny, které posunuly chodníky a silnice výše nad řeku.

Maroš uvedl, že Zátkovo nábřeží představuje z jedné třetiny část souvislé náplavky pro pěší a cyklisty, která v konečné podobě bude měřit 1,3 kilometru. Kromě úseku mezi Železným a Zlatým mostem na něj bude navazovat korzo před rekonstruovaným kulturním domem Slavie a následně bude pokračovat náplavka u parku Dukelská.

Stavba mezi Železným a Zlatým mostem vznikne v takzvaném režimu design and build. Znamená to, že uchazeči o projekt si mohou do určité míry zvolit i jeho podobu. "Mají v tomto směru volnější ruce," uvedl náměstek.

České Budějovice už několik let chtějí více využít faktu, že se nachází na soutoku Vltavy a Malše. Už minulé vedení radnice mluvilo o tom, že by město mělo být více propojeno s oběma řekami. Například vybudovalo na několika místech mola na koupání. Současná koalice pak nedávno u sídliště Vltava otevřela u řeky sportovní areál s pláží u vody.

reklama