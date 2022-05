Čaputová vyjádřila zklamání nad postojem Maďarska k embargu na dovoz ruské ropy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyjádřila zklamání nad odmítavým postojem Maďarska ke zvažovanému embargu na dovoz ruské ropy do Evropské unie. Čaputová to řekla novinářům po schůzce s polským kolegou Andrzejem Dudou. Oba prezidenti se shodli na potřebě dále podporovat Ukrajinu, která od února čelí vojenské invazi Ruska, včetně její snahy o získání statusu kandidátské země pro vstup do EU.

"Slovensko stojí za jednotnou pozicí EU, to se týká i ropného embarga. Je důležitá jednota zemí Evropské unie a celého demokratického světa. Postoj Maďarska je odlišný a je to pro nás zklamáním," uvedla Čaputová. Dodala, že Slovensko potřebuje při zákazu dovozu ruské ropy přechodné období na potřebné dobudování infrastruktury a změny technologií.

Přístup vlády maďarského premiéra Viktora Orbána ve zmíněné záležitosti podle Čaputové zpochybňuje i základní princip fungování středoevropského uskupení visegrádská čtyřka (V4), kterým je jednota. Do V4 kromě Maďarska patří také Polsko, Slovensko a Česko.

Duda řekl, že jeho země by už letos mohla být nezávislá na dodávkách ruské ropy a zemního plynu. "Rusko využívá své energetické suroviny jako zbraň," uvedl. Energetická nezávislost na Rusku je podle něj předpokladem k tomu, aby bylo možné uvalovat na Moskvu další sankce.

Čaputová i Duda se shodli, že Rusko v konfliktu s Ukrajinou politicky prohrálo a slovenská prezidenta Čaputová uvedla, že doufá v ukrajinské vítězství. "V Polsku všichni vědí, že je třeba pomáhat Ukrajincům. Nesmíme věřit ruské propagandě. Poláci mají hrozné zkušenosti s Rusy," řekl Duda, který v této souvislosti zmínil povraždění Poláků v roce 1940 sovětskou tajnou policií v Katyni.

