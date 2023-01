Část obyvatel Čáslavi nesouhlasí s rozšířením skládky, bojí se nárůstu dopravy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Olesia Bilkei / Shutterstock Ilustrační foto

Část obyvatel Čáslavi na Kutnohorsku nesouhlasí s plánovaným rozšířením skládky, obávají se nárůstu dopravy. Vznikla i protestní petice. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která skládku provozuje, tvrdí, že se dopravní zátěž nezvýší. Město kvůli záměru svolalo veřejné setkání, uskuteční se 19. ledna na nové scéně Dusíkova divadla, řekl ČTK starosta Jaromír Strnad (ČSSD). Odpůrci viní radnici z liknavého postupu a v pondělí k tématu uspořádali na nové scéně vlastní projednání s odborníky. Strnad kritiku odmítá.

AVE CZ poukazuje na to, že s posunutím termínu konce skládkování komunálního odpadu k roku 2030 vzniká potřeba prodloužit i životnost skládky v Čáslavi. "Proto je v plánu rozšíření skládky, s čímž už současný areál Centrum komplexního nakládaní s odpady Čáslav počítá. Rozšířením skládky se nezvýší množství naváženého odpadu a nedojde ani k navýšení dopravní zátěže nákladní automobilovou dopravou pro obyvatele Čáslavi," uvedla na dotaz ČTK mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství Pavla Ivácková. Skládkový prostor by se měl podle ní rozšířit o dva miliony metrů krychlových.

Město podle Strnada zaujme definitivní stanovisko po projednání s veřejností, lhůta pro podání námitek je do 23. ledna. "Samozřejmě chápeme, že někde se skládkovat musí, když ještě nejsou postavené spalovny. Ale každopádně chceme, aby občané byli zatíženi co nejméně," uvedl Strnad. Rozšíření skládky by podle něj mělo být podmíněno stavbou západního obchvatu města.

Podle bývalého starosty a nyní opozičního zastupitele za Čáslav pro všechny Vlastislava Málka jde o rozšíření poměrně zásadní, ročně by na skládku mohlo být navezeno až 520 000 tun odpadu. "Nechci být laciný populista a za každou cenu kritizovat AVE a skládkování opadu, na druhou stranu si myslím, že vlna odporu a nespokojenosti, která se zdvihla, má přímou souvislost s tím, jak se AVE CZ chovalo netransparentně," řekl Málek ČTK.

Poukázal tak na spor města s firmou za bývalého vedení radnice. Čáslav za Málkova vedení tvrdila, že přišla o stovky milionů korun kvůli nevyměřování a nevybírání poplatků za ukládání odpadu provozovatelem skládky. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství to odmítla. Kvůli údajnému krácení daní při nakládání s odpady ji loni začala stíhat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle AVE CZ je zahájení trestního řízení nepodložené a postavené na chybných závěrech.

