Centrum Prahy potemní, aby připomnělo Hodinu země a ochranu klimatu

V sobotu v Praze postupně zhasne 10 staveb: Strahovský klášter, Staronová synagoga, Karlův most, Staroměstská radnice, Malostranská mostecká věž, Klementinum, Stavovské divadlo, Rudolfinum, Čechův most a Památník obětem komunismu.

Zítra centrum Prahy potemní. Mezi večerní půl devátou a půl desátou hodinou si lidé zhasnutím světel připomenou význam, jaký pro nás má příznivé životní prostředí. Smyslem akce Hodina Země je poukázat na skutečnost, že klimatické změny nemají zůstat bez pozornosti ani dnes. K lidem míří výzva, aby si stanovili osobní a konkrétní závazek pro snížení svého dopadu na klima.

Letošní ročník Hodiny Země je zaměřený především na jednotlivce. Jeho velká část se bude odehrávat online, s respektem ke zdravotní krizi způsobené pandemií nového typu koronaviru.

„Zatímco v jiných letech po celém světě zhasínaly obce, města a jejich dominanty, lidé vycházeli do ulic a pořádali společné akce, letos se Hodina Země bude konat jen z bezpečí domovů,” komentuje omezení ekoporadce Petr Ledvina.

Organizátoři chtějí, aby si každý uvědomil možné negativní dopady svých každodenních činností na klima a zavázal se je snižovat. „Mohou se třeba jednou týdně stát veganem, omezit jízdy autem, začít využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo netopit víc, než je potřeba,” vyjmenovává možné závazky Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, který akci v ČR organizuje.

Zhasněte si aspoň doma.

Hlavní město Praha se k akci připojí zhasnutím světel i letos. Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) začne postupně zhasínat památky podle doby jejich vzniku. Od dvanáctého století až po jednadvacáté, každé bude reprezentovat jedna stavba.

„Symbolickým zhasnutím městských dominant chceme nejen dát najevo, že o klimatických změnách víme a na jejich řešení se chceme aktivně podílet, ale také lidem připomenout, že i přes nelehkou situaci v době pandemie jde život dál a měli bychom pokračovat ve věcech, které považujeme za důležité,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Úderem půl deváté jako první zhasne Strahovský klášter a jako poslední o devět minut později Památník obětem komunismu. „Stranou nezůstane ani Karlův most, Rudolfinum, Staroměstská radnice nebo Klementinum. Jednotlivé stavby se budou zhasínat postupně od nejstarší z nich, a to vždy s rozestupem jedné minuty, zhasnuty pak zůstanou až do půl desáté,“ popsal Tomáš Novotný z THMP.

Hodina Země (Earth Hour) je každoroční mezinárodní klimatická akce pořádaná vždy poslední sobotu v březnu. Domácnosti, podniky i veřejné instituce a významné kulturní památky při ní po dobu jedné hodiny vypínají své osvětlení s cílem upozornit na změny klimatu.

V České republice se v roce 2019 zapojilo rekordních 165 obcí, včetně 13 statutárních měst, a tisíce jednotlivců.

