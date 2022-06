Česká centra se budou při předsednictví EU věnovat hlavně udržitelnosti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Témata udržitelnosti, kreativity a inovace spojují deset projektů, které připravila Česká centra u příležitosti českého předsednictví EU. Měly by pomoci v pozitivní prezentaci Česka ve světě a v druhé polovině letošního roku se do nich zapojí všech 17 evropských a sedm mimoevropských center. Program dnes představili ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a ředitel Českých center Ondřej Černý.

Podle zástupců Českých center by měla být nejsilnějším motivem projektů udržitelnost, s níž pracuje třeba projekt SDGs: Innovations for a Sustainable Future. Výstava připravená pro smíšenou realitu představuje cíle udržitelného rozvoje a to, jak se vědcům či inovátorům z Česka i ze světa daří tyto cíle naplňovat.

Projekt Laboratoř budoucnosti zkoumá udržitelný design, téma udržitelnosti městských komunit a veřejného prostoru pak zpracovává například projekt Street Meets (Mural) Art, který znamená intervence českých vizuálních umělců do veřejného prostoru zahraničních měst. Mezi projekty jsou i ty tradiční, která Česká centra připravují dlouhodobě, jako třeba Noc literatury nebo Evropské dialogy Václava Havla.

Černý uvedl, že deset síťových projektů, které mají tvořit hlavní linii nadcházející kulturní sezony, nemá prezentovat české pozice, ale pozice Evropské unie, které budou v době českého předsednictví důležité. "Projekty mají společné to, že nejsou hotové, budou se dotvářet až vždy na místě, kde se bude daný program představovat," uvedl Černý.

Několik českých osobností z veřejného života se zapojilo do projektu Visions for Europe, kde prostřednictvím minutových videí představují svou osobní vizi Evropy a to, co sami k jejímu naplnění dělají. Patří k nim třeba překladatel Martin Hilský, bývalá politička a diplomatka Milena Vicenová nebo ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben. Informace o projektech budou na stránce www.visionsforeurope.cz od 1. července.

Česká centra jsou příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí. "Kulturní stránka českého předsednictví je neoddělitelnou součástí toho, že symbolicky a v mnoha ohledech i prakticky povedeme EU," řekl Lipavský po schůzce s řediteli jednotlivých Českých center. "Po kulturní stránce jsme dobře připraveni a budeme v rámci předsednictví prezentovat Českou republiku a její kulturní a společenskou sféru," doplnil s tím, že k hlavním tématům českého předsednictví má patřit téma evropské spolupráce, udržitelnosti a téma Ukrajiny.

