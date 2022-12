České předsednictví bylo jedním z nejúspěšnějších za dlouhá léta, míní Timmermans

Pavel Hanzl 21.12.2022 13:38 Reaguje na Jaroslav Řezáč

České předsednictví je hotové, tam už nikdo zdupat nic nemůže, už se to celé předává.

Ekonomika naše i celé EU vyhrála první kolo energetické války zcea přesvědčivě, ovšem na tahu je kremelská zrůda.

Nemá už moc možností, ale odpálení plynovodu z Norska (nebo LNG terminálu) by nám zavařilo dost, my jen můžeme doufat, že je to ošetřené.

Ovšem pořád má tu pátou kolonu dezolátů, kteří zhyenizovali asi nejlepší vládu tohoto století a snaží se ji shodit, čímž by vznikl chaos a zmatek a pak by se dalo vyvolat lidové povstání, na což ta zrůda čeká.

Pokud je proruských u nás dle STEM 56% obyvatel a vládě věří jen 27%, tak je situace fakt velmi nebezpečná.

První krok budou presidentské volby, pokud si zvolíme loupeživého estébáka, už to půjd dole vodou.

