České zoo pošlou pomoc chovatelským zařízením na Ukrajině

Zoo Praha připravuje zásilku krmiva, veterinárních potřeb a dalšího materiálu pro chovatelská zařízení na Ukrajině. Její ředitel Miroslav Bobek ČTK řekl, že pomoc bude financována ze sbírky, kterou trojská zoo spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad pro tento účel vypsala. Náklad nejprve poputuje do centra pomoci v polské Lodži a poté do ukrajinského Lvova, odkud zamíří do jednotlivých zařízení.

Bobek řekl, že zoo původně očekávala, že pomoc chovatelským zařízením začne organizovat později, ale situace se ukázala vážnou už teď. "Jak se ukazuje, tak zejména menší chovatelská zařízení na Ukrajině se dostávají do velkých potíží," řekl. Z Troji proto vyrazí náklad pomoci spolu se dvěma zaměstnanci, kteří budou na místě pomáhat s logistikou. Zoo také pošle přímou finanční pomoc Ekoparku Feldman, který se nachází u Charkova.

Sbírka s názvem "Pomáháme jim přežít", na kterou mohu lidé posílat peníze na pomoc ukrajinským zoo, má číslo účtu 43-6804660247/0100, do zprávy pro příjemce je třeba uvést "Ukrajina". Pražská zoologická zahrada také kvůli ruské agresi vůči Ukrajině pozastavila členství v Euroasijské regionální asociaci zoo a akvárií (EARAZA). V Moskvě sídlící organizace funguje jako sdružení zařízení tohoto typu z někdejšího východního bloku.

Zoologická zahrada v pražské Troji je příspěvkovou organizací hlavního města. Loni ji navštívilo 962.987 návštěvníků, zhruba o 110 000 víc než v roce 2020. Zahrada je členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA).

