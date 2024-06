Česko podle Výborného prosazuje v zemědělství méně regulací a více motivací

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Česká republika prosazuje posilování konkurenceschopnosti evropského zemědělství, méně regulací a více motivací, uvedl na jednání v Lucemburku ministr zemědělství Marek Výborný. Tématem včerejšího zasedání byla zejména debata o budoucnosti společné zemědělské politiky EU, ministři ve svých vystoupeních ale reagovali také na nedávné protesty zemědělců, kteří vyjeli do ulic v mnoha evropských městech, naposledy například v Bruselu. V Česku se podle ministra Výborného podařilo situaci do značné míry uklidnit, ocenil v této souvislosti i konstruktivní přístup právě zemědělců.Podle českého ministra se do společné unijní pozice k budoucímu evropskému zemědělství podařilo prosadit i některé postoje České republiky. "Ať už se jedná o posilování konkurenceschopnosti evropského zemědělství vůči třetím státům, zjednodušování, méně regulací a více motivací," vyjmenoval Výborný.

Nová Evropská komise podle něj musí pokračovat v trendu, který byl nastaven v posledním půl roce. Znamená to "dostat do určité míry vyváženosti ambice, které určitě máme, tedy chceme chránit půdu, vody, krajinu, ale nemůže to být na úkor toho, že by se Evropská unie stala nekonkurenceschopná vůči třetím státům, Latinské Americe, Severní Americe, Asii," dodal český ministr zemědělství.

Jako konkrétní příklad zmínil například nyní projednávaná pravidla, která mají zlepšit životní podmínky zvířat a hovoří se v nich například o přepravě zvířat. "Česká republika je stát, který je vysoce exportní v oblasti vývozu skotu, proto musíme hledat podmínky, abychom nediskriminovali, tedy aby se naši exportéři nestali nekonkurenceschopnými. Nastavit rozumný balanc," uvedl Výborný.

Farmáři si při protestech stěžují zejména na nedostatečné výdělky, byrokracii, rostoucí náklady i podmínky při hospodaření s půdou. Evropská komise už na jejich kritiku reagovala a zrušila například některé ekologické požadavky, které na ně dosud měla v rámci společné zemědělské politiky. Poslední větší protest se odehrál na začátku června v Bruselu, kam dorazilo na 500 traktorů. "Myslím, že situaci v České republice se podařilo do značné míry uklidnit," uvedl ministr.

Podařilo se podle jeho názoru například motivovat zemědělce, aby více využívali možnosti pojištění. Rovněž jeho úřad podporuje sektory, které jsou nejohroženější, jako jsou pěstitelé zeleniny či ovoce a chovatelé dobytka. "Je to o komunikaci, já dialog se zemědělci vedu a jsem rád, že jsme dospěli k nějaké shodě. Ale určitě to tím nekončí, aktuálně se bavíme o modifikacích společné zemědělské politiky," dodal český ministr zemědělství.

