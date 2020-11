Českou inspekci životního prostředí opouští všech pět inspektorů oddělení CITES

Zdroj | Archiv Pavly Říhové Pavla Říhová první zleva.

Začátkem září informovaly Hospodářské noviny, že Česká inspekce životního prostředí plánuje reorganizaci, kvůli které by zaniklo oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES. Reorganizace byla nakonec odvolána . Jak ale píše na svém Facebooku šéfka odboru Pavla Říhová, kvůli nepříjemným pracovním podmínkám raději sama odchází. A s ní celé oddělení.

V průběhu minulých dvou týdnů podalo všech pět inspektorů oddělení CITES na ČIŽP výpověď. Důvodem je takové zhoršení pracovní atmosféry ze strany zaměstnavatele, které se podle inspektorů už nedalo dál snášet. Informuje o tom na svém facebookovém profilu Pavla Říhová. Atmosféra v úřadu se začala zhoršovat před třemi lety, kdy se tým podílel na odhalení nelegálního obchodu s tygřím masem.

Pavla Říhová pracovala na inspekci 27 let a ve svém oboru je respektovanou odbornicí. Co bude se sehraným týmem dál, není jasné. Pavla Říhová by ráda tým udržela. Konkrétní plány ale nyní prozrazovat nechce.

