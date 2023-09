Chemička Duslo ze skupiny Agrofert dostane pobídky na výrobu zeleného vodíku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Slovensko podpoří částkou 58 milionů eur (1,4 miliardy Kč) produkci zeleného vodíku v chemičce Duslo, která patří do české skupiny Agrofert. Kromě Dusla dostane dotaci na ekologizaci výroby v rámci nejnovějšího programu v celkové hodnotě 470 milionů eur (11,5 miliardy Kč) také dalších pět průmyslových podniků, které spolu s chemičkou patří k největším producentům skleníkových plynů na Slovensku, informovalo slovenské ministerstvo životního prostředí.

Od projektů zmíněných firem si Slovensko slibuje snížení emisí v přepočtu o více než tři miliony tun oxidu uhličitého do roku 2030. To odpovídá téměř 19 procentům všech emisí, které loni na Slovensku vypustily do ovzduší firmy zapojené do systému obchodování s emisními kvótami. Podle ministerstva jde zároveň o srovnatelné množství emisí skleníkových plynů, které ročně vyprodukují tři miliony osobních aut nebo téměř všechna topná zařízení ve slovenských domácnostech.

Při hodnocení projektů rozhodoval celkový plánovaný objem snížení emisí a také náklady na jednu ušetřenou tunu oxidu uhličitého.

Program je financován hlavně z příjmů z prodeje emisních povolenek. Největší částku z dotačního programu, a to 300 milionů eur (7,35 miliardy Kč), stát vyčlenil pro slovenskou divizi americké hutnické společnosti U. S. Steel, která zvažuje instalaci elektrických pecí k výrobě oceli. Stejnou částku Slovensko už dříve vyčlenilo pro tuto hutnickou firmu z jiného podobného programu, který je součástí plánu obnovy.

Společnost Duslo se sídlem ve městě Šaľa na jihu Slovenska vyrábí hlavně průmyslová hnojiva, gumárenské chemikálie, lepidla a speciální výrobky organické a anorganické chemie. Podnik je v zemi největším odběratelem zemního plynu, který tvoří základní surovinu k výrobě čpavku. Loni firma zvýšila čistý zisk na rekordních 107,79 milionu eur (2,6 miliardy Kč) z pěti milionů eur v roce předchozím. Podnik to dříve zdůvodnil hlavně prudkým růstem cen hnojiv a technických produktů na trzích EU.

