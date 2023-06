CHKO Jizerské hory má k nové podobě horské chaty na Smědavě výhrady

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | mtajmr / pixabay.com

Na Smědavě v Jizerských horách se chýlí k závěru výstavba nové horské chaty, bourání předchozí vzbudilo velké emoce. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR má k nové podobě chaty výhrady, protože neodpovídá původně schválené dokumentaci. Agentura chce nápravu. Vedoucí oddělení Správy CHKO Jizerské hory AOPK Tomáš Korytář dnes ČTK a České televizi řekl, že největší rozpor je v provedení severozápadní strany. Střecha tam je dvoubarevná a plechy z ní vedou až na zem, čímž překrývají část dřevěné stěny chaty.

Majitelem horské chaty je Jindřich Řehák. Dnes se pro ČTK a ČT ohledně chaty odmítl vyjádřit. Na webu chaty uvádí, že bude v provozu od příští soboty, tedy 1. července. Výtky ochránců přírody jejímu otevření nebrání. "Samozřejmě tohle je prvek, které tomu předběžnému užívání přímo nebrání. To znamená, my jsme vyslovili souhlas s předběžným užíváním za podmínky, že do určitého termínu bude stavba realizována v souladu s odsouhlasenou dokumentací," řekl Korytář.

Termín nápravy je podle něj stanovený do konce letošního listopadu. Neznamená to ale, že dodatečné úpravy se opravdu uskuteční, neboť si majitel objektu podal žádost o změnu stavby. Výsledek nechtěl Korytář předjímat. "Nicméně Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky bude prosazovat to, co jsem říkal. To znamená soulad s původní odsouhlasenou dokumentací, aby stavba respektovala architektonicky stavební pravidla, která pro tuto lokalitu jsou," dodal.

Horská chata Smědava (německy Wittighaus) je mezi vrcholem Jizera a Plochým vrchem u Smědavské silnice. Leží v blízkosti Černých jezírek a rašelinišť Jizery a patří mezi nástupní místa Jizerských hor. První smědavská chata byla na tomto místě postavena již v roce 1841, silnice k ní byla přivedena o půlstoletí později. Původní chata vyhořela v roce 1932, druhá zde stála od roku 1935 až do svého zbourání na sklonku roku 2021. Současná vznikla na půdorysu předchozí, rozdíl mezi nimi je ale patrný na první pohled. "Stará měla svůj příběh. Byla tady hromadu let, měla svoje kouzlo. Možná si to ale člověk v hlavě promění a bude se mu líbit i nová. To se uvidí až půjde dovnitř," řekla dnes ČTK a ČT jedna z turistek, Magda Střílková z Lipníku nad Bečvou.

