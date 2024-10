Chomutov vyhlásil konkurz na ředitele zoo, obviněnou exšéfku odvolala rada

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Chomutovská rada vyhlásila výběrové řízení na pozici ředitele zooparku. Novináře o tom informovala mluvčí radnice Zuzana Vavřínová. Bývalou ředitelku Věru Fryčovou v srpnu rada odvolala, je obviněná v kauze machinací s veřejnými zakázkami. V zooparku zůstává zaměstnaná. Policie obvinila také bývalého primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO), který je ve vazbě, nebo ředitele městské policie Tomáše Doudu.Kriminalisté v kauze dosud obvinili 14 lidí a pět společností. Podezřelí nebo firmy podle žalobce v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů.

Termín uzavření příjmu přihlášek do konkurzu na ředitele zooparku je 18. října. "Kvalifikační předpoklady pro tuto pozici jsou následující. Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, dále také praxe na vedoucí pozici minimálně pět let v období posledních osmi let a prokazatelné manažerské zkušenosti s řízením větších týmů spolupracovníků," shrnul primátor Milan Petrilák (ANO). Výběrové řízení se uskuteční 30. října.

