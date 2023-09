Chovatelce na Frýdlantsku odebrali kvůli týrání tři koně, ženě hrozí pokuta

Foto | Kirsten LaChance / Kirsten LaChance / Unsplash Ilustrační foto

Chovatelce na Frýdlantsku odebrali na základě prověrky inspektorů veterinární správy tři koně kvůli špatné péči a podezření z týrání. Koně byli umístěni do náhradní péče. Kontrolu chovu tří teplokrevných koní provedli inspektoři Krajské veterinární správy v Liberci na základě podnětu veřejnosti ve spolupráci s městem Frýdlant. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu koní a nedostatku krmení rozhodli na konci srpna o jejich umístění do předběžné náhradní péče, řekl ČTK mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček.

První upozornění na to, že koně nejsou dost krmeni a napájeni dostala krajská veterinární správa počátkem července. "Kontrola na místě zjistila, že napájení bylo na pastvině zajištěno z přírodních zdrojů a koně měli přístup k menšímu množství nekvalitního sena. Výživný stav koní byl podprůměrný, ne však zdraví ohrožující. Chovatelka nebyla zastižena. V následujících dnech se o její zkontaktování inspektoři krajské veterinární správy ještě několikrát pokusili. Chovatelka však nespolupracovala ani nepřebírala poštu," doplnil mluvčí.

V průběhu léta se ale stav koní výrazně zhoršil, chovatelka je přemístila do jiného výběhu s minimálním množstvím trávy, ve kterém nebylo podle inspektorů opakovaně zajištěno žádné krmení. "Koně zde neměli ani přístřešek nebo ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy včetně slunečního záření," řekl Vorlíček. Proto se veterinární inspektoři rozhodli koncem srpna navrhnout úředníkům frýdlantské radnice, aby umístili týrané koně do předběžné náhradní péče, a to i bez přítomnosti chovatelky.

Koně pak byli podle Vorlíčka odebráni a přemístěni k jinému chovateli. Městský úřad ve Frýdlantu zahájil s chovatelkou správní řízení pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. "Chovatelce nyní hrozí pokuta až několik desítek tisíc korun," dodal mluvčí SVS.

